Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dump Alarmı! Dev Kripto Para Balinası Binance’a Bu Altcoin’den Akıttı!

Dump Alarmı! Dev Kripto Para Balinası Binance’a Bu Altcoin’den Akıttı!

Yatırımcılar Ethereum (ETH) fiyatında büyük bir ralli beklerken, bir kripto para balinasının milyonlarca dolar değerinde ETH'sini kripto para borsası Binance'a taşıması dikkat çekti.
16:05
11 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar Ethereum (ETH) fiyatında büyük bir ralli beklerken, bir kripto para balinasının birden fazla likidite havuzundan 20 milyon dolar değerinde 15 bin 500 ETH çekmesi dikkat çekti. Balinanın, likidite havuzlarından çektiği yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki ETH’yi kripto para borsası Binance’e taşıdığı görüldü. Söz konusu işlemler balinanın fiyat bin 350 dolara ulaştığında tüm ETH’lerini satmaya hazırlandığı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu.

Likidite Havuzlarından 15 Binden Fazla Ethereum Çekti

On-chain (zincir üstü) analiz platformu Lookonchain 11 Ocak’ta attığı bir tweet’te likidite havuzlarından yüksek miktarda Ethereum çekildiğini bildirdi. Veriler, balinanın likidite havuzları Convex, Lido, Curve ve Balancer’dan yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 15 bin 500 ETH çektiğini gösteriyor. Balina daha sonra söz konusu ETH’leri kripto para borsası Binance‘e transfer etti. Etherscan verileri de TSİ 10.00’da Binance’e 15 bin 499,99 ETH’lik bir işlem yapıldığını doğruluyor.

Zincir üstünde yapılan diğer analizler, kripto para balinasının 2022’nin Eylül ayında 30 bin ETH’ye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi ise balinanın cüzdanında yalnızca 19,58 dolar değerinde Ethereum bulunuyor. Bu balinanın sert kripto kışında tüm ETH’lerini sattığı ya da satış hazırlığı yaptığı anlamına geliyor. Veriler balinanın sadece son 10 günde 20 binden fazla ETH‘yi Binance’e transfer ettiğini ortaya koyuyor.

Twitter’daki kripto para topluluğu balinanın Ethereum fiyatında bir düşüşün beklendiğine inanıyor. Fiyattaki küçük çaplı ralliye rağmen Ethereum’daki balina aktivitesinin de kayda değer oranda düşmesi de yükselişe olan yatırımcı ilgisinin oldukça düşük olduğuna işaret ediyor.

ETH Fiyatı Düşecek mi?

Ethereum fiyatı, son 24 saat içinde Bitcoin fiyatına kıyasla baskı altında işlem görüyor. Bitcoin fiyatı Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 yükselirken ETH fiyatı yalnızca yüzde 0,5’lik bir sıçrama yaptı. ETH fiyatı şu anda bin 335 dolardan işlem alınıp satılıyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla bin 324 dolar ve bin 342 dolarda. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte yüzde 12 oranında düşerek yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteriyor.

Kripto para analisti Michael van de Poppe, ETH fiyatının önümüzdeki günlerde bin 300 doların altına düşeceğini öngörüyor. Analistin piyasaların önümüzdeki 1-3 ay içinde muhtemelen yükselmeye devam etmesini bekliyor. Öte yandan yatırımcılar, birçok kripto paranın direnç bölgesine dayanmasıyla 12 Ocak’ta açıklanacak olan ABD’de Aralık ayına ilişkin TÜFE verilerini beklemeye başlamış durumda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Desteği Aldı Yürüyecek! Bu Altcoin İçin Korunacak Tek Nokta Fiyatı Yukarıya Taşıyacak!
Desteği Aldı Yürüyecek! Bu Altcoin İçin Korunacak Tek Nokta Fiyatı Yukarıya Taşıyacak!
Büyük Fırsat Kaçıyor! Ünlü İsim Kripto Paralar Buraya Gidecek Diyor!
Büyük Fırsat Kaçıyor! Ünlü İsim Kripto Paralar Buraya Gidecek Diyor!
Shiba Inu’dan Büyük Çalım! Bu Altcoin’i Tahtından İndirdi! Gözde Altcoin Nereye Gidiyor?
Shiba Inu’dan Büyük Çalım! Bu Altcoin’i Tahtından İndirdi! Gözde Altcoin Nereye Gidiyor?
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
GALA Coin Fiyatı Bu Yüzden Düşüyor! GALA Almadan Bilmeniz Gerekenler!
GALA Coin Fiyatı Bu Yüzden Düşüyor! GALA Almadan Bilmeniz Gerekenler!
Sıcak Gelişme: 5 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Artık Yükselecek Mi?
Sıcak Gelişme: 5 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Artık Yükselecek Mi?
Son DAKİKA: Popüler Bitcoin Rakibi İçin Delist Kararı! Fiyatı Eriyor!
Son DAKİKA: Popüler Bitcoin Rakibi İçin Delist Kararı! Fiyatı Eriyor!
DOGE, APT, GALA ve SAND İçin Konuştu! Ünlü Analistin Tahminleri!
DOGE, APT, GALA ve SAND İçin Konuştu! Ünlü Analistin Tahminleri!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022