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Yatırımcılar Ethereum (ETH) fiyatında büyük bir ralli beklerken, bir kripto para balinasının birden fazla likidite havuzundan 20 milyon dolar değerinde 15 bin 500 ETH çekmesi dikkat çekti. Balinanın, likidite havuzlarından çektiği yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki ETH’yi kripto para borsası Binance’e taşıdığı görüldü. Söz konusu işlemler balinanın fiyat bin 350 dolara ulaştığında tüm ETH’lerini satmaya hazırlandığı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu.

Likidite Havuzlarından 15 Binden Fazla Ethereum Çekti

On-chain (zincir üstü) analiz platformu Lookonchain 11 Ocak’ta attığı bir tweet’te likidite havuzlarından yüksek miktarda Ethereum çekildiğini bildirdi. Veriler, balinanın likidite havuzları Convex, Lido, Curve ve Balancer’dan yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 15 bin 500 ETH çektiğini gösteriyor. Balina daha sonra söz konusu ETH’leri kripto para borsası Binance‘e transfer etti. Etherscan verileri de TSİ 10.00’da Binance’e 15 bin 499,99 ETH’lik bir işlem yapıldığını doğruluyor.

Zincir üstünde yapılan diğer analizler, kripto para balinasının 2022’nin Eylül ayında 30 bin ETH’ye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi ise balinanın cüzdanında yalnızca 19,58 dolar değerinde Ethereum bulunuyor. Bu balinanın sert kripto kışında tüm ETH’lerini sattığı ya da satış hazırlığı yaptığı anlamına geliyor. Veriler balinanın sadece son 10 günde 20 binden fazla ETH‘yi Binance’e transfer ettiğini ortaya koyuyor.

Twitter’daki kripto para topluluğu balinanın Ethereum fiyatında bir düşüşün beklendiğine inanıyor. Fiyattaki küçük çaplı ralliye rağmen Ethereum’daki balina aktivitesinin de kayda değer oranda düşmesi de yükselişe olan yatırımcı ilgisinin oldukça düşük olduğuna işaret ediyor.

ETH Fiyatı Düşecek mi?

Ethereum fiyatı, son 24 saat içinde Bitcoin fiyatına kıyasla baskı altında işlem görüyor. Bitcoin fiyatı Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 yükselirken ETH fiyatı yalnızca yüzde 0,5’lik bir sıçrama yaptı. ETH fiyatı şu anda bin 335 dolardan işlem alınıp satılıyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla bin 324 dolar ve bin 342 dolarda. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte yüzde 12 oranında düşerek yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteriyor.

Kripto para analisti Michael van de Poppe, ETH fiyatının önümüzdeki günlerde bin 300 doların altına düşeceğini öngörüyor. Analistin piyasaların önümüzdeki 1-3 ay içinde muhtemelen yükselmeye devam etmesini bekliyor. Öte yandan yatırımcılar, birçok kripto paranın direnç bölgesine dayanmasıyla 12 Ocak’ta açıklanacak olan ABD’de Aralık ayına ilişkin TÜFE verilerini beklemeye başlamış durumda.