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Kripto para ekosistemi geliştikçe bu alan ile ilgili ürünlere ilginin de giderek arttığı bir gerçek. Donanım cüzdanlar ya da diğer adıyla soğuk cüzdanlar da bu ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kripto para birimleri, merkezi bir otorite olmadan çalışan, şifreli ve dijital para birimleridir. Bu yüzden de kripto para birimlerini saklamak için özel cüzdan türlerine ihtiyacımız var. Bu cüzdanlar soğuk ve sıcak cüzdanlar olarak ikiye ayrılıyor.

En basit şekilde ifade etmek gerekirse sıcak cüzdanlar internete bağlı olan, soğuk cüzdanlar ise internet bağlantısı olmayan cüzdanlar olarak tanımlanabilir.

Soğuk cüzdanlar ile ilgili detaylı bilgilerden videomuzda bahsettik.