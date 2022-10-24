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Dogecoin’in Rakibinde Sular Durulmuyor! Altcoin’de Yükseliş Başlıyor Mu?

Dogecoin'in en büyük rakibi olan memecoin yaptığı büyük çıkışın ardından çektiği yatırımcıları zor durumda bırakmış gibi görünüyor.
23:45
24 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu’nun (SHIB) grafikleri, fiyatın uzun bir birikim aşamasında olma olasılığı olduğunu ortaya koydu. Kripto para yaklaşık bir yıldır düşüş trendinde ve yazım zamanında yaklaşık %90 düşmüş durumdaydı. Bu düşüş trendi, her biri aynı hızla gerçekleşen satış rallileri sonucunda gerçekleşti.

Yazım zamanında SHIB güçlü bir direnç seviyesinin hemen altında işlem görüyordu. Teknik analiz, grafikte de vurgulanan kilit destek alanlarıyla birlikte aşağıya doğru bir hareketin muhtemel olduğunu gösteriyordu.

Dirençler Shiba’nın Önünde

Geçtiğimiz iki ay boyunca fiyat, grafiklerde bir dizi düşük tepe ve düşük dip yaptı. SHIB Ağustos ortasından bu yana düşüş trendinde. Eylül ayında 0,0000117 dolarlık kilit seviye dirence dönüştü. Ekim başında boğalar bir kez daha fiyatları bu direncin üzerine çıkarmaya çalıştı ancak ayılar çok güçlüydü.

Bu reddedilme, önemli bir yatay seviye ile alçalan kanalın (mavi) en yüksek seviyelerinin birleştiği noktada gerçekleşti. Yazım saatine göre SHIB yine kanal direncindeydi. Ayrıca, %23,6 Fibonacci seviyesi de bu direnç bölgesiyle birleşti. RSI son iki ayın büyük bölümünde nötr 50’nin altında seyretti.

Ekim ayında OBV daha düşük zirveler yaptı ancak henüz bir destek seviyesinin altına inmedi. Eğer kırılırsa, bu satıcıların üstünlüğü ele geçirdiğinin ve SHIB için başka bir düşüş hareketinin gelebileceğinin bir başka göstergesi olabilir. Öte yandan, OBV Temmuz ayından bu yana daha yüksek dipler yaptı.

Yatırımcılar Shiba Mı Biriktiriyor?

180 günlük hareketsiz sirkülasyonda son aylarda çok sayıda artış görüldü. SHIB’in geçen yılın Kasım ayından bu yana düşüş eğiliminde olması nedeniyle, bu artışların çoğu keskin bir satışla aynı zamana denk geldi. Dolayısıyla, bir süredir hareket görmeyen kripto paraların hareket gördüğü ve satıldığı sonucuna varılmış olabilir. Yine de, bu artışlar borsalardaki arz metriğinde bir yükselişe karşılık gelmiyor.

Aslında, hareketsiz dolaşımdaki artış, borsalardaki arzda birkaç kez aşağı yönlü bir harekete karşılık geldi. Bu da coin’lerin borsalardan soğuk cüzdanlara taşındığını anlamına geliyor olabilir. OBV’den elde edilen bulgularla birleştiğinde, Shiba Inu uzun bir birikim aşamasında olabilir mi?

Grafiklerde Shiba Inu için yeni düşük seviyeler olması muhtemel. Kripto piyasası henüz yükseliş evresinde değil ve uzun vadeli yatırımcıların zamanlarını beklemeleri ve daha düşük fiyatlardan alım yapmaya devam etmeleri gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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