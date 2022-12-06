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Dogecoin ve Ripple’da Uzman Görüşü: DOGE Grafiklerinde Kırmızı Alarm!

Geçtiğimiz günlerde fiyat artışıyla gündeme bomba gibi düşen Dogecoin (DOGE) ve Ripple'da (XRP) son durum ne? İşte ayrıntılar!
18:47
6 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in iflasının ardından domino etkisiyle birkaç büyük şirketin zor durumda kalmasının ardından ekosistem toparlanma sürecine devam ediyor. Popüler altcoinlerden Ripple (XRP) ve Dogecoin’in (DOGE) grafiklerle fiyat analizi!

Ripple (XRP)

Popüler altcoin Ripple grafikleri ele alındığında, 0,41 dolarlık direnç bölgesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Son birkaç günün XRP fiyat hareketi, 0,41 doların üzerinde bir kırılma ve kapanışla tamamlanabilecek olan yükselen bir üçgen formasyonu oluşturdu. Varsayılan model gerçekleşirse, bir trend tersine dönebilir ve XRP/USDT paritesi 0,45 dolara ve daha sonra 0,51 dolara kadar yükselmeye başlayabilir.

Alternatif olarak, kripto para biriminin fiyatı düşer ve yükseliş trendi çizgisinin altına inerse, yükseliş formasyonu geçersiz kılınabilir. Bu durumda Ripple fiyatını 0,37 dolara ve ardından 0,34 dolar seviyesine kadar düşürebilir. Böyle bir hareket, paritenin birkaç gün daha 0,30 ila 0,41 dolar arasındaki geniş aralıkta yaşanabilecek konsolidasyonun süresini uzatabilir. Düz bir konumda bulunan 20 günlük EMA ve orta noktaya yakın göreceli güç endeksinin (RSI) de yakın vadede bir konsolidasyona işaret ettiği belirtildi.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin’in fiyatı %38,2 fibonacci geri çekilme seviyesi olan 0,10 doların üzerine çıktı. Ulaşılan seviyenin ardından kripto para birimi %50 geri çekilme seviyesi olan 0,11 doların yakınına ulaştı ancak yeniden 0,10 dolar seviyesinde konsolide oluyor.

DOGE grafiklerindeki mevcut olan 5 mum çubuğundaki uzun fitil, kripto para birimine hakim olma çabasında olan ayıların % 50 geri çekilme seviyesi 0,11 dolar ile % 61,8 geri çekilme 0,13 dolar arasındaki bölgeyi savunduğunu gösterebilir. Ayrıca Dogecoin’de aşağı yönlü harekette dikkat edilmesi gereken ilk destek hattı, 0,09 dolarlık 20 günlük EMA seviyesi. Belirtilen seviyeden güçlü bir toparlanma, daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğini gösterebilir ve bu durumda 0,13 doların üzerinde bir ralli olasılığını artırabilir. Ardından parite %100 geri çekilmeyi tamamlayabilir ve 0,16 dolara kadar yükselebilir. Dogecoin’in fiyatının düşmesi ve hareketli ortalamaların altına inmesi halinde bu yükseliş görünümü geçersiz kılınabilir.

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