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Bitcoin‘in (BTC) 2022’nin Kasım ayında 16 bin doların altına düşmesiyle BTC aldığını duyurmasının ardından 25 bin doların görülmesiyle elindeki BTC’leri sattığını ve 23 bin dolardan yeniden alım yaptığını açıklayan kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto para özelinde piyasalar hakkında son görüşlerini paylaştı.

BTC’de Aylık Mum Kapanışına Dikkat Çekti

Kripto para piyasası hakkında son görüşlerini Weekly Roundup’ın yeni sayısında paylaşan anonim kripto para analisti DonAlt, BTC‘nin aylık mum kapanışı yapmaya yaklaşırken piyasalar için ufukta çok önemli bir anın olduğunu söyledi.

DonAlt, BTC’nin 23 bin 291 dolarlık aylık direncin üzerinde mum kapanışı yapmanın eşiğinde olduğunu ve bunun BTC’nin 2023 rallisinin henüz bitmediğinin işareti olacağını belirterek “Aylık direnç seviyesinin üzerinde mum kapanışı yapacak olursa önümüzdeki ay küçük bir düşüş görebiliriz. Ancak genel olarak BTC’nin tekrar yukarı yönde hareket etmesini beklerim. Bu yüzden yaptığım BTC alımından oldukça memnun kalacağımı düşünüyorum.” dedi.

Analist, yoğun kaybetme korkusu nedeniyle yeniden en büyük kripto paradan alarak piyasaya girdiğini ve BTC’deki yükseliş görünümün kısa vadede 23 bin dolardaki destek seviyesine yaklaşılmasına rağmen bozulmadan kaldığını söyledi.

Bitcoin’de Kritik Önemdeki Seviyeyi İşaretledi

DonAlt, Bitcoin’in bir kez daha 23 bin doların altına düşmesi ve 22 bin 500 dolar civarında önemli bir kısa vadeli destek bölgesine yaklaşması halinde, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerektiği konusunda da uyararak şunları söyledi:

Bence bu bölgedeki en iyi desteğe doğru, 23 bin dolar civarına doğru geri çekilme yaşadık. Eğer bu destek aşağı doğru kırılacak olursa temkinli olmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum çünkü o zaman artık daha yüksek dipler yapmadığımız bir alana gireriz ve bu eski aralıklara, 22 bin 500 doların altına geri döneriz.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,35 düşüşle 23 bin 306 dolardan el değiştiriyor.