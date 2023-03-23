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Dipleri Bilen Kıdemli Kripto Para Analisti 2 Altcoin Uçacak Dedi!

Kripto para uzmanı 2 altcoin için iddialı tahminlerde bulundu. Peki yatırımcıları neler bekliyor?
13:50
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kriptonun yoğun gündemi tam gaz devam ediyor ve popüler bir analist 2 altcoinde ciddi ralli beklediğini söyledi. Geçmişte birçok dip seviyeyi önceden tahmin ettiği için yakından izlenen bu isim elbette geleceği göremiyor. Bu yüzden analist görüşlerinden hariç mutlaka kendi araştırmalarınızı da yaparak stratejinizi buna göre belirlemelisiniz.

Fantom (FTM) Uzman Yorumu

Popüler kripto para analisti Smart Contracter, Bitcoin fiyatının 2018 dip seviyesini doğru tahmin etmişti. Bu da onun popülerliğini artırdı. Şimdi de Fantom (FTM)’un fiyat grafiğinin oldukça ilgi çekici olduğunu söylüyor.

“Burada FTM’yi beğeniyorum, %17’lik sağlam bir düşüş, temel destek ve yapıdan sıçrayan şimdiye kadar sadece 3 dalga aşağı hareket oldu. Bence uzun süre kalmaya değer.”

Analist bunları söylerken FTM yaklaşık 0,47 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Piyasa değerine göre ilk 50 kripto para arasında olan FTM Coin yıl başından bu yana %135’in üzerinde artış kaydetti. Özellikle DeFi alanında adından söz ettiren Fantom, Andre Cronje geri döndüğü için geleceğe emin adımlarla yürütebilir. DeFi’nin babası olarak kabul edilen Andre Cronje aynı zamanda Fantom’un arkasındaki beyindir.

Frax (FXS) Yorum

Smart Contracter, yönetişim tokeni Frax (FXS) için de yükselişin devam etmesini bekliyor. 2021 sonunda Binance borsasında listelenmesiyle popülerliğini artıran stablecoin projesi bugün yarım milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.

“Burada FXS’yi gerçekten beğeniyorum, düşük seviyelerden güzel bir 5 dalga yükselişi ve 0,618’e geri dönen 3 dalga hareketi. Trendin buradan %40’a kadar devam etmesini bekliyorum.”

FXS, yazı yazıldığı sırada 8 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük 74’ncü kripto para olan FXS Token son 30 gün içinde 7,26 ile 12,19 dolar arasında hareket etti.

Frax Protocol, 2019 yılında kesirli-algoritmik bir stabilcoin fikrini ortaya atan Amerikalı yazılım geliştiricisi Sam Kazemian’ın buluşudur. Frax mühendislerinden oluşan kurucu ekip Travis Moore ve Jason Huan’dan oluşmaktadır. Sam Kazemian bu fikri ilk olarak stablecoinlerin hızla büyüdüğünü ancak hiçbirinin algoritmik para politikası ve teminatlandırma karışımına sahip olmadığını fark ettiğinde geliştirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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