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Dikkat! Yarın, Büyük Gün: Bitcoin, 30.000 Dolara Ne Zaman Ulaşacak?

 Enflasyon verilerindeki iyileşme nedeniyle, Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazandı. Yatıımcılar BTC'nin yeniden 30.000 doları geçmesini iple çekiyor
13:35
11 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Enflasyon verilerindeki iyileşme nedeniyle, Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazandı. Yatıımcılar ise BTC’nin yeniden 30.000 doları geçmesini iple çekiyor.

475 Milyon Dolarlık Bitcoin Opsiyon Sözleşmesi, Yarın Sona Eriyor

Uzmanlara göre 12 Ağustos’ta 475 milyon dolarlık opsiyon süresinin sona ermesi, boğalar için oyun değiştirici bir faktör olabilir. Ancak, SEC ve küresel çaptaki artan düzenleyici baskılar nedeniyle analistler yatırımcılara hala tehlikeli sularda olduğumuzu hatırlatıyor. SEC’in her geçen gün farklı şirketlere ve borsalara yönelik soruşturması, yatırımcı davranışlarını dolayısıyla da piyasayı etkiliyor. Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ve ardından bir risk sermayesi şirketi olan 3AC’nin iflası, piyasaları etkiledi. kripto kredi platformu Hodlnaut da bu kervana katıldı. Platformun kullanıcıları 8 Ağustos’ta paralarını çekemedi. Trader’ların çoğu 24.000 doların üzerindeki pozisyonlarını tutuyor olsa da, piyasadaki güven eksikliği ve Tesla’nın satış yapması beklentileri etkilemiş olabilir. Musk, dün neredeyse 7 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

8 Ağustos’ta Ark Investment Management CEO’su Cathie Wood, Ark, Temmuz ayında satılan 1,41 milyon Coinbase (COIN) hissesinin borsanın iş modelini çevreleyen belirsizlikten kaynaklandığını açıkladı.  Bununla birlikte, 12 Ağustos’taki opsiyonların yalnızca yüzde 8’i 23.000 dolarlık seviyenin üzerine yerleştirildiğinden, Bitcoin boğalarının yaklaşan opsiyonların sona ermesinden yararlanma olasılığı daha yüksek. Opsiyonlardaki 1.23’lük oran, Bitcoin fiyatına ivm kazandırabilir. Açık pozisyonlar 262 milyon dolar ve 212 milyon dolar olmasına rağmen, Bitcoin 23.000 doların üzerinde işlem görmeye devam ederse piyasa ivmesine devam edecek.

Bitcoin, 30.000 Dolara Ulaşacak mı?

Atoz Markets analistlerine göre, 24.200 dolarlık direncin geçilmesi önemli bir gelişme. 22.500 dolardaki destek noktasının kaybedilmemesi durumunda Bitcoin, orta vadede 29.000 dolar seviyesine ulaşabilir. Ancak, Bitcoin türevleri piyasasından elde edilen veriler, uzun vadeli yatırımcıların ilgisinin hala az olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, fiyatın sürpriz bir çöküş yaşayacağı anlamına gelmiyor. 8 Ağustos’ta çip ve video grafik kartı üreticisi NVDA, ikinci çeyrek satışlarında yüzde 19’luk bir düşüş bildirdi. Ayrıca, ABD Senatosu şirket kazançları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek bir yasa tasarısını onayladı. Senato’nun iklim, sağlık ve vergi reformları için ayırdığı 430 milyar dolara rağmen, hisse geri alımlarına yüzde bir vergi uygulayacak hüküm devam ediyor.

Geleneksel varlıklar ve kripto para birimleri arasındaki yüksek korelasyon, yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, enflasyon baskısının azalmasıyla birlikte Fed’in parasal teşvik programlarını azaltması beklense de, merkez bankasının istihdam verilerini yakından takip etmesi nedeniyle yatırımcıların yine de temkinli olmaları gerekiyor.   Yatırımcılar, Fed para politikalarını gevşetmeye başlayana kadar risk pozisyonlarını düşürmeli. Kripto para yatırımcılarının makroekonomik verileri yakından takip etmeleri gerekiyor.

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