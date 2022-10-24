Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para topluluğu, önümüzdeki yıl Bitcoin (BTC) fiyatının artıp artmayacağı veya çökeceği konusunda bölünmüş durumda.

İşte 4. Çeyrek ve 2013 Tahmini!

Analistlerin ve teknik göstergelerin çoğu, önümüzdeki aylarda BTC‘nin 12.000 ila 16.000 dolar arasında düşebileceğini öne sürüyor. Değişken makroekonomik ortam, hisse senedi fiyatları, enflasyon, Federal Rezerv verileri ve Elon Musk’ın öngördüğü gibi 2024’e kadar sürebilecek olası bir resesyon, kötümserliğin arkasındaki başlıca faktörler. Ancak bazı analistler ise BTC’nin 80.000 dolar ve ötesine fırlayabileceğini savunuyor. Her iki tarafı da destekleyen kanıtlar var. Ancak daha çok ortak görüş BTC’nin önümüzdeki aylarda keskin bir şekilde düşeceği, ancak 2023’ün ortalarından sonuna kadar potansiyel olarak yükseleceği. Bitcoin boğa koşuları tarihsel olarak birikim (satın alma), yükseliş trendi, dağıtım (satış) ve düşüş trendini içeren dört yıllık piyasa döngüsüyle örtüşür. Bazı uzmanlar, boğa koşusunun 2024’e kadar ertelenebileceğine inansa da, genellikle çoğu bu süreçte birikim bölümünün 2023’te başlayacağına inanıyor.

Analist Kevin Svenson’a göre, 80 haftalık ayı piyasasının bittiği 2023’ün Nisan ayı civarında bir boğa piyasasının başladığına tanık olabiliriz. Bitcoin’in deflasyonist doğası, “halving” olayları yoluyla, zaman içinde fiyat artışlarını da teşvik eder. Bir sonraki halving’in Nisan 2024’te gerçekleşmesi planlanıyor. Piyasadaki türbülansına rağmen, Bitcoin‘in deflasyonist doğası, uzun vadeli yatırımcılar için fiyat artışına neden oluyor. Analiste göre, BTC’nin 2023’te 5 kat artarak 10.000 dolara ulaşması pek mümkün değil. Diğer uzmanlar, yakın zamanda ve hatta 2023’te herhangi bir zamanda bir artış görmeyeceğimizi belirtiyor. InTheMoneyStocks’tan Gareth Soloway BTC’nin düşük de olsa 3.500 dolara bile gerileme ihtimalinin olduğunu belirtti. Uzmana göre, BTC’nin 20.000 doları aşamaması riskli ve bir sonraki seviye 12.000 dolar ardında ise 10.000 ve 8.000 dolar.

İlginç Veriler ve Endişeler!

Uzmanlara göre, BTC 12.000 dolara veya altına düşerse, madencilik yapmak artık karlı olmayabilir. Bu, işlemlerin artık yapılmadığı anlamına gelir, bu da sektörü işlevsiz bırakabilecek bir sorun. Ayrıca BTC fiyat döngüleriyle ilgili ele alınması gereken başka endişeler de var. Bazıları bu dört yıllık döngülerin çeşitli nedenlerle artık geçerli olmayabileceğini öne sürüyor. Birincisi, önceki döngülerin aksine Bitcoin artık bu sektörde tek varlık değil. Büyük bir rekabet var.

Bitcoin, Merkeziyetsiz finans (DeFi), GameFi, NFT’ler, merkeziyetsiz özerk kuruluşlar (DAO’lar), Web3 girişimleri ve çok daha kazançlı bir dizi yatırım mekanizması ile birlikte çoğu yönden üstün olan bir dizi kripto para birimine karşı rekabet ediyor. Web3 ve DeFi’ye dahil olmak için BTC değil ETH satın almak gerekir. Ancak tüm dinamikler düşünüldüğünde, önümüzdeki aylarda bir düşüş görsek de, Bitcoin fiyatının 2023’ün ortalarında artması muhtemel.

Birikim Süreci Devam Ediyor!

18 Ekim’de, 750 milyon dolar değerindeki 38.000’den fazla BTC, kripto para borsalarından özel cüzdanlara kaldırıldı; bu, balinaların birikim yaptığının ve sakladığının bir işareti. Borsalardaki hareketler genellikle yükseliş göstergeleri olarak yorumlanır.

Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki, kurumlardan ve emeklilik fonlarından gelen ilgi nedeniyle BTC konusunda iyimser. BTC maksimalistleriyle ilgili ironik olan şey, ABD dolarındaki çöküşün Bitcoin fiyatını artıracağı yönünde. Ancak, petrol-USD’deki bir çöküş, enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden olacaktır. Bu aynı zamanda madencilik sorunları nedeniyle potansiyel olarak sürdürülemez bir Bitcoin ekosistemi anlamına gelir.