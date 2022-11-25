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Dikkat! Uzmanlardan 2023 İçin Kritik Bitcoin ve LUNC Yorumu: Bunları Bekliyoruz!

2022 kripto para piyasası için Pandora'nın Kutusu'nu açarken, 2023'ün emekleme aşamasında olan sektör için neler getireceği merak konusu oldu. 
16:45
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 kripto para piyasası için Pandora’nın Kutusu’nu açarken, 2023’ün emekleme aşamasında olan sektör için neler getireceği merak konusu oldu.

Bitcoin ETF ve Web3: İyi Haberler Var!

2022, kripto para piyasası için iyi geçmedi. Terra krizi nedeniyle Siyah Kuğu Vakası yaşanırken, saygın şirketler iflas bayraklarını dikmek zorunda kaldı. Kripto paraların geleceğinin sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Bitcoin’de yüksek  volatilite devam ederken, sert düzeltmeler ve satış baskısının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Genel olarak yatırımcılar Fed politikasına ve sektördeki iflaslara odaklanırken, sayısız tahmin yapılmaya devam ediyor. Crypto Basic’teki uzmanlara göre,  Bitcoin ETF‘si 2023’te onaylanabilir. Bu yıl, yatırımcıların Bitcoin’e doğrudan maruz kalma imkanı sunan ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onayını görebileceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl, ProShares’e SEC tarafından Bitcoin’in vadeli işlem sözleşmelerini takip eden bir Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) işletme izni verildi. Ancak uzmanlar, düzenleyicilerin sonunda bir Bitcoin Spot ETF’ye yeşil ışık yakacağını tahmin ediyor çünkü piyasa halihazırda bir Bitcoin Spot ETF’yi sürdürecek kadar gelişmiş durumda. Uzmanlar ayrıca Web3’ün kripto para sektöründe giderek daha fazla yer edineceğini iddia ediyor. Ayrıca unicorn girişim ve şirketlerin sayısının artması bekleniyor. Unicorn girişim, 1 milyar dolar değerin üzerindeki girişimleri ifade eder. Uzmanlar  müzik ve Web3, oyunlar ve Web3 ve koleksiyonlar ve Web3 gibi çeşitli alanlarda Web3 ve NFT’lerin kullanımının çeşitlenerek ivme kazanacağını iddia ediyor.

LUNC, Sürprizler Yapacak!

Uzmanlar ayrıca Terra Classic (LUNC) için de iyimser bir tablo çiziyor. LUNC, topluluğun yayımladığı yol haritası nedeniyle düşüş trendini tersine çevirebilir. Terra krizinden sonra topluluk odaklı bir proje haline gelen LUNC, birçok ülkede yatırımcı sayısını artırmayı sürdürüyor. Yakım oranlarının artması, ekosisteme işlevsellik kazandıracak yeni tekliflerin onaylanması ve sosyal medyadaki hacim ve medyanın ilgisi ile uzmanlar LUNC’un 2023’te sürprizler yapabileceğine inanıyor.

Analistler, 2023’te Terra Classic’in hem Doge hem de Shiba’dan daha büyük bir potansiyele sahip olacağını tahmin ediyor. Birçok analist devasa arzın azalaması halinde, LUNC fiyatının değer kazanabileceğini belirtti. Elbette ki 2023’te Fed faiz artırımları ve sektördeki yeni krizler Bitcoin ve altcoin fiyatlarını yine olumsuz etkileyebilir.

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