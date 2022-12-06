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Bitcoin (BTC) ayı piyasasında ayakta kalmaya çalışırken, birçok indikatörü kullanan algoritma BTC için yıl sonu tahmini açıkladı.

PricePredictions: Bitcoin, Yıl Sonunda Bu Seviyede Olacak!

2022’nin sonuna doğru yaklaşırken, Bitcoin hala FTX krizinin neden satış baskısı nedeniyle belirsizlik içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Bu süreçte, BTC’nin yeni yılda hangi seviyede olacağı merak konusu oldu. Analistler fiyat tahminlerinde bölünmüş durumda iken, genel görüş BTC’nin yatay yönde konsolide olacağı yönünde. Bazı uzmanlar ise düşüşün derinleşeceğini iddia ediyor. Bununla birlikte, önde gelen platformlardan PricePredictions, yıl sonu için Bitcoin fiyat tahmini açıkladı. Platform, tahmininde hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama farklılığı (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri içeren makine öğrenimi tabanlı algoritmayı kullanıyor.

Algoritmanın tahminine göre, BTC 31 Aralık’da 18.796,94 dolardan işlem görecek. Bitcoin, an itibariyle 16.988 dolardan işlem görüyor. Bu, %10,75’lik bir artış anlamına geliyor. Bitcoin son 24 saatte %1,98’lik bir düşüş kaydederken son yedi günde % 3 oranında değer kazandı. CoinMarketCap verilerine göre, şu anda Bitcoin’in piyasa değeri 326,32 milyar dolar.

CoinMarketCap Topluluğu ve BTC Tahmini!

Tüm dünya yüksek enflasyon ile mücadele ederken, bu süreçte kaos ortamında en çok ezilenlerden bir tanesi kripto para birimleri oldu. Mevcut karamsarlığa rağmen, CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu ise BTC‘nin yıl sonunda 19.788 dolardan işlem göreceğini öngörüyor. Platform tarafından düzenlenen ankette 18.919 kişi katıldı. Topluluğun Bitcoin fiyatını doğru tahmin etmedeki başarı oranı %61,5. Merkez bankalarının yüksek enflasyonu frenlemeye yönelik faiz artırımları da piyasadaki düşüşte belirleyici oldu.

Yatırımcılar, bu süreçte ABD dolarını dikkatle izliyorlar. ABD dolarının değerini bir grup diğer para birimininkiyle karşılaştıran dolar endeksi (DXY) bu yıl %18’den fazla arttı. Bitcoin fiyatı doların tersi yönde hareket ettiğinden, güçlü bir dolar BTC için olumsuz bir gelişme. Bununla birlikte, Poppe gibi bazı analistlerin dolar endeksinin zirveye yaklaştığını öne sürerken, bu durum Bitcoin’de gerçek rallinin başladığı anlamına gelebilir. Ancak uzamnlara göre, BTC’de sürdürülebilir bir rallinin ortaya çıkması için Fed’in faiz artırımlarından geri adım atması gerekiyor. Fed’in temel hedefi yüksek enflasyonu düşürmek. Bu arada, faiz artırımları, ABD’de resesyon ve deflasyon endişelerine neden oluyor.