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Küresel ekonomikdeki belirsizlik devam ederken, uzmanlar Bitcoin’deki (BTC) düşüşün derinleşebileceğini iddia ediyor.

Fed Faktörü: Bitcoin, 12.000 Dolara Düşebilir!

Coin Bureau YouTube kanalının ev sahibi, faiz oranlarındaki artışların kripto para piyasasını olumsuz etkilemeye devam edeceği konusunda uyarıyor. Analist, 80.300 YouTube abonesine, faiz oranları arttıkça Bitcoin‘in mevcut seviyeden %35’in üzerinde düşebileceğini söyledi. Uzmana göre, faiz oranları yükseldikçe, hisse senetleri ve özellikle kripto paralar yatırımcılar için daha az çekici hale gelecek. Piyasada daha fazla satış olasılığı bulunduğuna dikkat çeken analist, BTC’nin önümüzdeki aylarda 12.000 dolara kadar düşebileceğini tahmin ediyor. Stratejist, BTC’nin 18.000 dolardaki kritik destek seviyesini koruması gerektiğinin altını çiziyor. Bitcoin, an itibariyle 19.194 dolardan işlem görüyor.

Stratejiste göre, Federal Rezerv tarafından %0,75 oranın üzerinde yapılacak bir artışı Bitcoin’i yeniden tehlikeli sulara itebilir. FED merakla beklenen faiz kararını dün açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti. Bununla birlikte, analist Federal Rezerv’in faiz oranı kararlarını tahmin etmek için kullanılan FedWatch’a dayanarak önümüzdeki dönemlerde faiz oranlarının daha da yükselebileceğini söylüyor. Uzmana göre, piyasanın bu 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamış olması için iyi bir şans var, bu da en azından önümüzdeki birkaç hafta içinde Bitcoin’in 12.000 dolara düşmesinin daha az olası olduğu anlamına geliyor. Ancak, mevcut ortam ve belirsizlik, BTC’ye zarar vermeye devam ediyor.

Teknik Görünüm ve Açık Pozisyonlar!

FedWatch aracına göre şu anda yüzde 1’lik bir oran artışı görmemiz için yüzde 20’lik bir olasılık var. Bu, 40 yıldaki en büyük tek faiz artırımı olacak. Faiz oranı artışlarının yanı sıra, Coin Bureau ev sahibi, Bitcoin‘in olumsuz bir teknik görünüm ve artan açık pozisyonlar gibi başka tehditlerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. CFTC [Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu] verilerine göre BTC için birçok kurumsal kısa pozisyon açıldı.

Analiste göre, teknik analize güvenmeyi tercih edenler hayal kırıklığı yaşayabilirler. Kısacası, hisse senedi ve kripto para piyasasının toparlanmaıs için uzun bir süreç gerekiyor ve kış çok sert geçecek. Goldman Sachs analistleri de Bitcoin’in 12.000 dolara düşebileceği konusunda uyardı.