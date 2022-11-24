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Bitcoin (BTC) son dönemde yaşanan krizler nedeniyle yerinde sayarken, önde gelen bir analist BTC’de yeni zirve ve ayı piyasasına yönelik görüşlerini paylaştı.

100.000 Dolar Ne Zaman ve Hangi Şartlarda Mümkün?

Stok-Akış-Modeli ile tanınan analist PlanB, Bitcoin’e yönelik iyimserliğini sürdürüyor. Analist Benjamin Cowen ile yaptığı yeni bir röportajda PlanB, kripto para borsası FTX’in iflası ve ardından yaşanan türbülans sürecine rağmen, BTC’nin bir sonraki halving olayından sonra 100.000 dolara ulaşmasının şaşırtıcı olmayacağını iddia etti. PlanB’ye göre, Bitcoin’de büyük bir ralliyi tetikleyebilecek önemli katalizörler arasında Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi veya Fed’in mevcut para politikasına son vermesi yer alıyor. Uzmana göre, FTX‘in çöküşü elbette ki piyasayı derinden etkiledi. Bu, kısa vadede etkisini sürdürecek bir olay. Ancak bir sonraki halving’e kadar önümüzde bir buçuk yıl var. Bitcoin, uzun vadede bu seviyeleri görecek.

Dolayısıyla, parasal genişleme başladığında veya Rusya ile Ukrayna’daki savaş bittiğinde kolaylıkla 100.000 dolara ulaşabiliriz. Uzman, stok-akış modelinin 2024’teki bu tahmin ile uyumlu bir şekilde çalıştığının altını çiziyor. Stok-akış modeli, bir varlığın mevcut fiyatını arzının üretilme hızıyla karşılaştırarak değer değişikliklerini tahmin eder. Kripto para piyasasının dibe vurup vurmadığı konusunda PlanB, Bitcoin’in tipik olarak rekor yüksek bir fiyata dokunduktan yaklaşık 18 ay sonra ayı piyasasının en düşük seviyesine ulaştığını söylüyor.

Bitcoin’de Dip Ne Zaman Gelecek?

Analiste göre, BTC taban seviyeye 3 ay içerisinde ulaşabilir. 2015 ve 2019 ayı piyasalarına dikkat çeken uzman, uzun vadede her şeyin yoluna gireceğini iddia ediyor. Analist ayrıca önemli bir konuya aydınlık getiriyor. Bitcoin’de yükseliş, yarılanma sırasında veya yarılanmadan sonra başlamıyor. Ayı piyasasının dibine ulaşıldığında başlayacak. Bu, bugün olabilir. Veya gelecek ay. Ya da belki üç ay sonra. Ama eninde sonunda BTC, ivme kazanacak. Bitcoin, %2,2’lik bir artışla an itibariyle 16.589 dolardan işlem görüyor.

Bazı analistlere göre, makroekonomik ortam ve piyasadaki hissiyat, Bitcoin fiyatını aşağı çekmeye devam edecek. Bitcoin şu anda bir ayı piyasasında ve dip seviye oluştuktan sonra yükselecek. Ancak, Fed’in faiz artırımları kripto paraların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. PlanB, geçtiğimiz haftalarda BTC fiyat hareketine dair şu önemli açıklamayı yapmıştı: