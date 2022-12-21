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Bitcoin (BTC) dar bir aralıkta işlem görürken, önde gelen analistler BTC fiyatını etkileyebilecek faktörlere odaklanıyor.

Japonya Merkez Bankası, Piyasaları Salladı!

Japonya Merkez Bankası’NIN (BOJ) sürpriz bir kararla getiri eğrisi hedef bandını yukarı çekmesinin ardından Japon yeni dolar karşısında büyük oranda değer kazandı. Japonya Merkez Bankası’nın kararı piyasaları da etkiledi. Kararın ardından Japon devlet tahvilleri ve Hazine bonoları düşerken yen yükseldi. BOJ’un kararı ABD borsasını, Bitcoin’i ve altını da etkiledi. BTC, bu duruma olumlu tepki vererek ivme kazandı. Merkez bankasının adımları, merkez bankalarının parasal sıkılaştırmasının küresel bir durgunluğa neden olabileceğine dair zaten var olan endişeleri alevlendirdi, ancak gün ilerledikçe finansal piyasalar toparlanabildi.

S&P, Dow ve Nasdaq da sırasıyla %0,10, %0,28 ve %0,01 artışlarla art arda beşinci gün yeşilde kaldı. TradingView’den alınan veriler, Bitcoin fiyatının Pazartesi günü geç saatlerde 16.285 dolara düştükten sonra rotasını tersine çevirdiğini ve 16.875 dolarlık desteğe geri çekilmeden önce Salı günü öğleye yakın 17.050 dolara yükseldiğini gösteriyor. BTC, an itibariyle 16.846 dolardan işlem görüyor.

Arcane Raporu: Sadece Makro Faktörler Etkili Olacak!

Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff “Ne boğaların ne de ayıların yakın vadede herhangi bir teknik avantajı olmadığını” belirtti. Bitcoin için genel tablo aynı kalacağa benziyor. Bu, trader’ların “yıl sonuna kadar günlük grafikte yatay işlem görmeye devam edeceklerini gösteriyor. Arcane Research analistleri, makro olayların BTC’deki volatiliteyi artırdığını belirtti. Bitcoin, son zamanlarda en yüksek seviyelere gelecek vaat eden TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından ulaşılırken, en düşük seviyeler Fed Başkanı Powell’ın daha fazla faiz artırımına işaret eden şahin bir mesaj verdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını takip eden günlerde geldi.

Bitcoin, bu gelişmelere yanıt olarak geçen hafta ABD hisse senetleri ile büyük ölçüde uyumlu hareket etti. Analistler, özetle, Bitcoin‘in bundan sonra önemli makro gelişmelere tepki vereceğini ve yüksek korelasyon nedeniyle hisse senetleriyle birlikte hareket edeceğini belirtti. Uzmanlara göre, BTC’nin eski parlak günlerine dönmesi için FED’in mevcut para politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Bu süreçte sektördeki krizlerin de sona ermesi önemli.