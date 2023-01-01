Bitcoin'in (BTC) 2023'te daha iyi bir performans sergilemesi beklenirken, önde gelen bir analist endişe veren açıklamalar yaptı.

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Bitcoin’in (BTC) 2023’te daha iyi bir performans sergilemesi beklenirken, önde gelen bir analist endişe veren açıklamalar yaptı.

Bitcoin’de Dip Henüz Görülmedi!

Popüler bir analist, kripto para piyasasının 2023’ün başlarında dibe vurmadan önce bir büyük düşüş daha görebileceğini söylüyor. Yeni bir YouTube strateji oturumunda önde gelen YouTube kanallarından Coin Bureau’nun sunucusu, 2,19 milyon abonesine Bitcoin‘in yakın vadede %60’a kadar düşebileceğini söyledi. Uzmana göre, dip muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğinde gelecek. Ancak BTC için dip 10.000 dolar veya biraz daha düşük bir seviye olabilir. Bu nedenle çoğu altcoin %60 ila %80 oranında düşebilir. Guy, Federal Rezerv enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeyi bırakırsa, kripto para piyasasının gelecek yılın ilk çeyreğinde dibe vuracağını söylüyor.

2022’deki agresif oran artışları, piyasaların sert bir şekilde düşmesine neden oldu. Stratejiste görre, Bitcoin’in gelecek yılın ilk çeyreğinde dibe vurabilmesinin ana nedeni, Federal Rezerv‘in faiz oranlarını yükseltmeyi bırakmasının beklenmesi. Uzmana göre, Fed’in geri adım atması sihirli bir değnek olmayacak ancak Bitcoin’in daha fazla çökmesini önlemek için muhtemelen yeterli olacaktır.

Bitcoin, Neden Daha Fazla Düşecek?

Guy’ın Bitcoin fiyatında düşüş öngörmesinin ana nedenlerinden biri hisse senetlerinde henüz dip seviyenin görülmemiş olması. BTC‘de dibin 10.000 dolar veya biraz daha düşük olmasının temel nedeni, borsanın henüz dibi bulamamış olması ve kripto para piyasasının borsa ile yüksek oranda ilişkili olmasıdır. Borsanın %20 ila %30 daha düşmesi bekleniyor, bu da BTC fiyatında %40 ila %60’lık bir düşüş anlamına geliyor. Bitcoin an itibariyle 16.550 dolardan işlem görüyor.. Mevcut fiyatındaki %60’lık bir düşüş, Bitcoin’i 6.500 dolara kadar düşürebilir.

%40’lık bir düşüş ise Bitcoin‘in değerini yaklaşık 10.000 dolara çekebilir. Guy ayrıca kripto para endüstrisindeki diğer krizlerin Bitcoin’in fiyatında 10.000 doların altına düşmesine neden olabileceği konusunda da uyarıyor. Analiste göre, BTC’nin 10.000 doların altına düşebileceğini vurgulamak önemli. Enerji kıtlığı nedeniyle Bitcoin madenciliği yasağı ve ünlü borsa Mt. Gox alacaklılarının Ocak ayında coin’lerini almaya başlamaları ve bunun sonucunda satış baskısının artması risk teşkil edebilir. Tasfiyeler ve düşük likidite, büyük risk teşkil ediyor. Guy yatırımcılara coin’lerini sabit bir cüzdanda tutarak korumalarını tavsiye ediyor.