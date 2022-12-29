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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, önde gelen borsalardan Coinbase 2023 tahminlerini içeren çarpıcı bir rapor yayımladı.

Coinbase Raporu: Bitcoin ve Ethereum!

Devasa borsa Coinbase ‘Kurumsal, 2023 Kripto Para’ raporunda Bitcoin, altcoinler, DeFi ve kripto para madenciliği hakkında bir dizi tahmin yayınladı. Borsa, önümüzdeki yıl başta BTC ve ETH olmak üzere büyük kripto para birimlerinde önemli bir büyüme öngörüyor. Rapor, riskli piyasa koşulları nedeniyle yatırımcıların özellikle Bitcoin ve Ethereum’a yöneleceğini belirtiyor. Araştırma ayrıca, uzun bir kripto kışı öngörüyor. Raporda, “sürdürülebilirlik, ekosistemlerin olgunluğu ve piyasa likiditesine dayalı olarak yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında Bitcoin ve ETH gibi daha büyük kripto paralara geçiş yapmasını bekliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Coinbase, yüksek enflasyon oranları, artan borçlanma ve faiz maliyetleri ve düşük öz sermaye kazançları gibi makroekonomik faktörlere atıfta bulunarak, bunların piyasayı etkilemeye devam edeceğine dikkat çekti. Araştırma firmasına göre, ABD’de resesyon riski devam ediyor. Ancak, artan iş sayısı ve hükümet destekli teşvikler ekonomiyi canlandırıyor ve daha riskli varlıklar gelecek yıl istikrarlı bir toparlanma görebilir. Platform, risk varlıklarıyla ilgili olarak, kripto para birimleri ile hisse senetleri arasındaki yüksek korelasyonun devam ettiğini kaydetti. Rapor, 2023’ün ilk birkaç ayında, özellikle de sektördeki farklı bir katalizör olmadan, Bitcoin’in performansının hisse senedinden ayrılma ihtimalini düşük bir olasılık olarak değerlendiriyor.

Altcoin’ler ve DeFi!

57 sayfalık rapor, en büyük ikinci blockchain olan Ethereum‘un hakimiyetinin gelecek yıl değişebileceğini öngörüyor. Ayrıca, dolandırıcılık ve birlikte çalışabilirlik eksikliğinden bahsederek, blok zincirinin katman-2 çözümlerine güvenmesiyle ilgili endişeleri dile getirdi. Genel olarak Coinbase, sektördeki son olayların ardından şirketlerin borçlarını azaltma girişimlerine atıfta bulunarak, kaldıraçsızlaştırmanın etkisi nedeniyle altcoin’lerin 2023’te toparlanmasının uzun zaman alabileceğine inanıyor. Spesifik olarak, FTX’in çöküşünden, varlıklarını borsadaki piyasa yapıcılara ödünç veren DeFi platformları etkilendi ve fon almadan önce daha uzun süre beklemek zorunda kalabilir.

Coinbase raporu, DeFi ve saklama cüzdanlarında dikkate değer bir büyüme görebileceğimize inanıyor. Rapor, şeffaf olmayan merkezi borsalardan uzaklaşan yatırımcıları çekebilecek zincir üstü ve denetlenebilir özellikleri nedeniyle DeFi’yi övdü. Bu, DeFi’nin dezavantajları olmadığı anlamına gelmez. Rapor, artan saldırılar volatilite ve talep-arz dengesizliği vakalarını gösteriyor.