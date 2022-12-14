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Kripto para piyasası ABD’den gelecek verilere odaklanırken, önde gelen bir yatırım uzmanı diğer faktörlere dikkat çekiyor.

VanEck Başkanı, Bu Faktöre İşaret Etti!

Kripto para yatırımcıları dünyanın en büyük borsası Binance’ta yaşanan sorunları yakından izlerken, borsada ortaya çıkan normalden yüksek çıkışlar endişe yaratmaya devam ediyor. Küresel yatırım şirketi VanEck’in araştırma başkanı Matthew Sigel, Bitcoin’de henüz en kötü senaryonun sona ermediğine dikkat çekiyor. Sigel, Bitcoin fiyatının 2023’ün ilk çeyreğinde 10.000-12.000 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Analist, düşüşün madenci şirketlerinde ortaya çıkan iflas dalgası tarafından körükleneceğini iddia ederken, Bitcoin‘in “kripto kışının en düşük noktasına” çarpmasıyla sonuçlanabileceğini düşünüyor. Yöneticiye göre, son zamanlarda artan elektrik ve düşük Bitcoin fiyatları göz önüne alındığında, Bitcoin madenciliği büyük ölçüde kârsız olduğundan, birçok madenci iflas bayrağını çekecek. Analitik şirketlerinden gelen veriler, madenci kapitülasyon riskinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Uzmana göre ayrıca 2023’ün ilk çeyreğinde Ripple’ın (XRP) SEC davasını kaybetmesi de mümkün. Böylesi bir senaryoda SEC diğer altcoin projelerini de hedef almaya devam ederken, piyasada satış baskısı yine kırmızı alarm verebilir. Sigel, bu düşüşün daha sonra birçok yatırımcı tarafından dipten satın alma fırsatı olarak görüleceğini ve BTC’nin daha sonra 30.000 dolara çıkmasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. Yatırım uzmanına göre, Bitcoin fiyatındaki artış, düşük enflasyon, düşen enerji endişeleri, jeopolitik kaygıların giderilmesi ve M2 arzındaki geri dönüşün bir sonucu olarak gelebilir. ”Para arzı M1 ve M2 denen 2 araçla ölçülür. M1 (Money 1) ekonomideki nakit para, vadesiz mevduat ve çeklerin toplamıdır. M2 (Money 2) ise M1’e ek olarak tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatların toplamıdır” Sigel’in tahmini, FTX’in çöküşü gibi “krizlerin bir daha olmaması” senaryosuna dayanıyor.

Fed, Büyük Rol Oynayacak!

Kripto para yatırımcısının beklediği ABD enflasyon verisi nihayet açıklandı! ABD’de yıllık enflasyon %7,1 seviyesinde gelirken, beklenti ise %7,3 idi. Önceki ayın enflasyon verisi ise %7,7 idi. ABD’de enflasyon istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı FTX‘in iflasından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyordu.. Bitcoin 16.944 dolardan %5’in üzerinde yükselerek 17.856 dolara ulaştı. İşlem hacmi ise yaklaşık %15 arttı. Bu durum, yatırımcıların az da olsa piyasaya döndüklerine işaret ediyor.

TÜFE verileri, Fed’in bukü faiz artırım kararını etkileyecek. Fed Başkanı Jerome Powell daha önce Aralık ayında ve önümüzdeki aylarda faiz artırım hızında bir yavaşlama olabileceğini belirtmişti. CME FedWatch Tool’a göre 50 baz puanlık bir faiz artışı olasılığı %72,3. Wall Street ayrıca Fed’in Kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz artışına bağlı kalmasını bekliyor. Uzmanlara göre, Bitcoin ve Ethereum fiyatları hafta boyunca dalgalanmaya devam edecek.