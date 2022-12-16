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Bitcoin (BTC) son zamanlarda bekleneni veremezken, önde gelen yatırım uzmanları BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaşmaya devam ediyor.

AJ Bell Analisti: ‘FTX, Geçici ve Sert Bir Darbe’

Makroekonomik belirsizlik ve sektörde yaşanan krizler nedeniyle büyük darbe alan kripto para piyasası, ekonomistlerin gündemini işgal etmeye devam ediyor. Yatırım şirketi AJ Bell’de görev yapan bir analiste göre, kripto para piyasasında meydana gelen kaosun domino etkisi ile daha geleneksel varlıklara “yayılma olasılığı” yok. FTX borsası çöktüğünde milyarlarca dolar buhar oldu. Bu durum kripto para sektöründeki felaketin diğer finansal sistemlere sıçrayıp sıçramayacağına dair soruları gündeme getirdi. Yatırım analizi başkanı Laith Khalaf Çarşamba günü CNBC’nin “Squawk Box Europe” isimli programında kripto para piyasasının giderek büyüdüğünü ancak ayrı bir ekosistem olarak konumlanmış olduğunu belirtti.

Analist, FTX’in çöküşünün kripto paralar için bir yumruk olduğunu, ancak ölümcül bir darbe olmadığını söylüyor. Ancak uzmana göre, risk devam ediyor. Khalaf, sistem çapında sorunlar olduğunu bununda net regülasyon ve denetimler ile çözülebileceğini vurguladı. FTX‘in avukatları Kasım ayında iki ayrı mahkeme dosyasında, borsanın muhtemelen 1 milyondan fazla alacaklıya sahip olduğunu ve ilk 50 teminatsız alacaklısına 3,1 milyar dolar borçlu olduğunu ifade etti. Borsanın kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, Pazartesi günü tutuklandıktan sonra Salı günü yatırımcıları dolandırmakla suçlandı.

Bitcoin: 5.000 veya 50.000′

Khalaf, Bitcoin’in bir varlık olarak çok değişken olduğu için BTC’nin bu seviyeden sonra nereye gideceğine dair tahminlerde bulunmanın zor olacağını belirtti. Analist, makroekonomideki belirsizlik ve sektörün içinde bulunduğu durum medeniye Bitcoin‘in 2023’te 5.000 veya 50.000 dolarda olabileceğini idida etti. Khalaf, “Piyasayı büyük ölçüde krizler yönlendirdiği için bu beni şaşırtmaz,” dedi.

Kripto para biriminin uzun vadeli benimsenmesine ilişkin olarak uzman, “Öngörülebilir gelecekte de Bitcoin oldukça değişken ve spekülatif bir varlık olmaya devam edecek” dedi. ABD’de enflasyonun beklenenden çok daha düşük gelmesi, kripto para piyasasında heyecan yarattı. Enflasyon, %7,1’e düştü. Bazı analistler, makro dinamiklerin dönüm noktasında olabileceği vurguluyor. Uzmanlara göre, Fed faktörü BTC fiyatı üzerinde belirleyici faktör olmaya devam edecek.