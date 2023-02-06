Akıllı para nereye akıyor? Kritik rapor yayınlandı ve önemli detaylar içeriyor. BTC yine listenin başında yer aldı.

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Kurumsal yatırımcıların yönelimleri son derece önemli ve dördüncü hafta da kriptoya girişler devam ediyor. Ocak ayındaki yükseliş sırasında birkaç saat içinde milyar dolarlık Bitcoin alımları görülmüştü. Bunun kurumsallara ait olduğu düşünülüyor. Ancak CoinShares raporları direkt olarak kurumsalların hangi kripto varlıklara giriş yaptığını gözler önüne seriyor.

Kurumsalların Kripto Yatırımı

Kurumsal yatırımcıların yaptıkları yatırımlar “akıllı para” olarak sınıflandırılıyor ve bireysel yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Eğer kurumsal yatırımcılar bir altcoine para bağlıyorsa haklı sebepleri olduğu düşünülür. Bundan dolayı çoğu zaman iyi performans göstermesi muhtemel varlıkları tespiti için incelemeye değerdir. BTC yükselişinin ardından dördüncü hafta üst üste kurumsal fonlara girişler oluyor. Bu durum piyasadaki iyimserliği destekler nitelikte olduğu için önemlidir.

Dijital varlık yöneticisi CoinShares, büyük kurumsal yatırımcıların Bitcoin ve 4 kripto paraya yatırım yapmaya devam ettiğini açıkladı. Bitcoin fiyatı bugün 22.628 dolara kadar düşse de yazı hazırlandığı sırada Genesis’in alacaklılarıyla anlaşmaya hazır olduğu iddialarının ortasında yeniden 23.000 dolara tırmandı.

Kurumsalların Aldığı Kripto Paralar

CoinShares, en son Dijital Varlık Fonu Akışları Haftalık Raporunda, kurumsal yatırımcı duyarlılığının olumlu kalmaya devam ettiğini yazdı. Rapor son haftada da kurumsalların Bitcoin ve kripto paralara giriş yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

“Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta toplam 76 milyon ABD doları tutarında giriş gördü; bu, üst üste 4. giriş haftası ve yılbaşından bugüne kadar 230 milyon ABD doları tutarında girişle, 2023’ün başında yatırımcı duyarlılığında belirleyici bir değişikliğin altını çiziyor.”

Fed’in yaklaşan faiz artışlarını durdurma dönemi nedeniyle risk piyasalarındaki iyimserlik artıyor. Peki hangi kripto paralara girişler oldu? Raporda şunlar yazıyor;

“Bitcoin, 69 milyon ABD doları tutarındaki girişlerle, haftanın toplam akışının %90’ını temsil ederek yatırımcıların birincil odak noktası olmaya devam ediyor. Ethereum sadece 0,7 milyon dolarlık giriş gördü.”

Ethereum’un rakibi Solana (SOL) 0,5 milyon dolar, Cardano (ADA) ise 0,6 milyon dolarlık yatırım girişi gördü. MATIC yaklaşık 300 bin dolarlık kurumsal yatırımcı girişi görürken diğer birçok altcoin toplamda 0,5 milyon dolarlık çıkış gördü.