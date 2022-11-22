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Dikkat! Kritik Rapor Bitcoin’deki Devasa Riski Gözler Önüne Seriyor: 7 Yıl!

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirirken, ortaya çıka kritik veri durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 
16:30
22 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirirken, ortaya çıka kritik veri durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Madenciler: Satış Baskısı Son 7 Yılın Zirvesinde!

Bitcoin yeni dip seviyelere düşerken, madenciler üzerindeki baskı da giderek artıyor. Capriole Fund kurucusu Charles Edwards, bugün yaptığı açıklamada Bitcoin madencilerinin yoğun bir şekilde satış yaptığını söyledi. Güncel grafiğe göre, satışlar bu ay şu ana kadar %400 arttı. Yönetici aynı zamanda, mevcut satışların son yedi yılın zirvesine ulaştığını bildirdi. Uzman, “BTC fiyatı yakında ivme kazanmazsa, birçok Bitcoin madencisinin iflasına şahit olacağız.” açıklamasını yaptı.  Kâr elde edemeyen madenciler, nakit akışının devamı için ellerindeki Bitcoinlerin bir kısmını satıyor. Bitcoin madencileri şu anda üç sorun ile karşı karşıya. Hash oranları en yüksek seviyelerine yakın ve bu da bir sonraki bloğu üretmeyi zorlaştırıyor. Bu ağ güvenliği için iyi ama madenciler için kötü bir durum.  Blockchain.com’a göre, ağ hash oranı şu anda 261 EH/s seviyesinde. Kritik metrik, 2 Kasım’da 273 EH/s’lik bir zirveye ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, enerji krizi de farklı bir boyut kazanıyor. Enerji fiyatları çoğu ülkede hala çok yüksek ve Bitcoin madencileri de bu durumdan büyük oranda etkileniyor. Enerji için daha önce görülmemiş miktarlara para ödeniyor. Bu durum da madencilerin kar marjlarını büyük ölçüde azaltıyor Bu, birçok madencilik şirketinin ya makinaları kapatmasına ya da iflas etmesine neden olabilir. Avustralya merkezli madencilik şirketi Iris Energy bunun en son örneği oldu. Daha önce bildirildiği üzere Iris, 108 milyon dolarlık borcunu ödeyemedi ve operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Madenci Şirketlerinin Hisseleri, Alarm Veriyor!

Bitcoin fiyatı, madencileri olumsuz etkileyen üçüncü faktör. CoinGecko’ya göre Bitcoin  Kasım 2020’den bu yana en düşük fiyatına gerileyerek 15.650 doları gördü.  Tüm bu faktörler, Bitcoin madencilerine baskı yapmaya devam ederek satışı tek seçenek haline getiriyor. Bu durum, BTC‘de satış baskısını artırıyor.  Halka açık madencilik şirketleri de şu anda hisse fiyatları düşerken zor durumda.

Market Watch’a göre Canaan Inc. hisse senetleri,  iki yılın en düşük seviyesi olan 2,52 $’a geriledi. Riot Blockchain hisseleri de iki yılın en düşük seviyesinde. Hisse senetleri,  en yüksek seviyesinden neredeyse %94 düşerek 4,05 dolara düştüler. Marathon Digital da zor günler yaşıyor. Hisse senedi Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi  6,26 dolara kadar düştü.

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