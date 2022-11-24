Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX krizi devam ederken, analitik firması Chainalysis, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasına dair önemli bir rapor yayımladı.

Chainalysis, FTX ve Mt Gox Felaketlerini Karşılaştırdı

Chainalysis raporu, FTX’in iflasını Mt. Gox Vakası ile karşılaştırdı. Zamanının en büyük kripto para borsası ve küresel Bitcoin işlemlerinin yüzde 70 hacmine sahip olan Mt.Gox, 2014 yılında yaşadığı bir siber saldırı nedeniyle iflasını istemiş, 850.000 Bitcoin’in çalındığını açıklamıştı. Chainalysis raporu, FTX krizinin Mt. Gox’a göre daha küçük ölçekte bir kriz olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, Bitcoin’in ve piyasanın her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri toparlanacağını vurguladı. 23 Kasım tarihli bir Twitter ileti dizisinde, Chainalysis‘in araştırma lideri Eric Jardine karşılaştırmasına önce iki şirketin pazar payını açıklayarak başladı. Yönetici Mt. Gox’un, 2014’teki çöküşüne kadar tüm borsa girişlerinin ortalama %46’sını oluşturduğunu, FTX’in ise ortalama %13’ünü oluşturduğunu belirtti. Jardine, 2014’te Mt. Gox çöktüğünde, merkezi borsaların sektörde tekel oluşturduğunu söyledi. Bu arada, 2022’nin sonlarında, tüm borsa girişlerinin neredeyse yarısı, Uniswap ve Curve gibi merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) tarafından yapıldı.

Ancak Jardine, FTX’in yavaş yavaş pazar payını artırdığını, o dönemde Mt Gox’un ise pazar payının istikrarlı bir şekilde düştüğünü belirtti. Bazı uzmanlara göre, SBF sektörde çok iyi bir izlenim vererek, borsanın kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyordu. Uzmana göre Mt Gox, sektörün büyüdüğü bir dönemde, daha küçük bir pastadan daha büyük bir pay alarak birçok borsa arasında lider bir borsa haline geliyordu. Öte yandan FTX, hacmi düşerken bile diğer borsaları geride bırakarak büyüyen pastadan daha büyük bir pay alıyordu. Jardine Mt. Gox’un çöküşünden sonra kripto para endüstrisinin toparlandığına dikkat çekerek, hacminin bir yıl kadar durgun olmasına rağmen, aktivitenin kısa süre sonra yeniden toparlandığını gördü.

Mt Gox Vakası: Ne Olmuştu?

Şubat 2014’te Mt. Gox, işlemleri askıya aldı, web sitesini kapattı ve 850.000 Bitcoin kaybettikten sonra iflas koruması başvurusunda bulundu. Kripto para borsası, sonrasında yatırımcılardan aldığı tehditlerden ötürü ofisini başka bir ülkeye taşımak zorunda kalmıştı. Borsa basın bildirisinde siber saldırılar neticesinde müşterileri hesaplarında bulunan 750.00 BTC, kendilerine ait 100 bin BTC olmak üzere toplam 850 bin Bitcoin‘in çalındığını duyurmuştu.

Borsaya karşı, birçok toplu dava açıldı. Sonunda Mt.Gox iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme olayın araştırılması ve tasfiye işlemleri amacıyla bir heyet kurdu. Süren davalarda Tokyo Bölge Mahkemesi CEO Karpeles’i birkaç suçtan ötürü hapis cezası verdi. Sekiz yıllık süreç sonunda mahkeme heyeti mağdurlara yatırımlarının bir bölümünü geri ödeyeceklerini duyurdu. Heyet, elinde mağdurlara dağıtılmak üzere 140.000 Bitcoin ve 500 bin ABD doları bulunduruyor.