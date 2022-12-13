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Dikkat! JPMorgan’dan Bitcoin ve Borsalar İçin Kritik Rapor: Bu Senaryolardan Biri..!

Kripto para piyasası enflasyon ve faiz kararına odaklanırken, önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan'dan kritik açıklamalar geldi. 
14:00
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası enflasyon ve faiz kararına odaklanırken, önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan’dan kritik açıklamalar geldi.

JPMorgan: Enflasyon Oranları ve Ralli..!

ABD’den gelecek enflasyon verileri, genel olarak bireysel yatırımcıların duyarlılığını büyük ölçüde etkilediği için kripto para piyasasında her zaman çok önemli bir faktör olmuştur. JPMorgan‘a göre, %6,9’un altındaki bir enflasyon verisi, hisse senedi piyasalarında %10 oranında bir ralliye neden olabilir. Yüksek korelasyon nedeniyle  bu kesinlikle kripto paralar üzerinde de olumlu bir etki yaratacak. Uzmanlara göre, bugün yıllık enflasyon için en olası oran, %7.2. Bu, %6,9’un çok üzerinde. Bununla birlikte, tarihsel analiz, piyasadaki dinamiklerin neredeyse hiçbir zaman doğru olmadığını ve mali düzenleyicinin genellikle piyasayı yukarı veya aşağı iten beklenmedik hamleler  yaptığını göstermektedir.

Enflasyon oranı ve Fed’in faiz kararı, kripto paralar üzerinde en güçlü etken konumunda. Güçlü yükseliş sonucuna ek olarak, JPMorgan piyasaların daha da ivme kaybedeceği olası senaryoları da ele aldı. Bankaya göre, eğer enflasyon verileri %7,8 veya üzeri gelirse hisse senetleri %5 oranında değer kaybedebilir ve bu da piyasalarda  felakete neden olabilir. Kripto para piyasası da bu duruma tepki verir. Bitcoin ve altcoin’ler de böylesi bir senaryoda %5’ten fazla değer kaybeder. Uzmanlara göre, enflasyonun bu kadar yüksek gelme olasılığı yalnızca %5. En olası sonuç %7,2 – %7,4’tür, bu da piyasada mütevazı bir ralliye yol açacaktır. Sonuç olarak bu rakamlar kripto para piyasası üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. An itibariyle piyasadaki volatilite oranı %3-%4 arasında. Bitcoin, son 24 saatte %1.40 artışla an itibariyle 17.176 dolardan işlem görüyor.

Fed, En Önemli Faktör!

Bitcoin’in fiyatı, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın 30 Kasım’da Brooking Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmasını yapmasından birkaç saat önce sonunda yükselmişti. Açıkçası, ABD Federal Rezervinin faiz oranı politikasının Bitcoin fiyatı üzerinde büyük bir etkisi var. Cuma günü, Tesla CEO’su Elon Musk, Federal Rezerv’in bu hafta duyurmayı planladığı faiz oranı artışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Musk, faiz oranındaki daha fazla artışın resesyonu “büyük ölçüde” büyütebileceğini belirtti. Ekim ayında, Musk resesyonun 2 yıl sürebileceğini iddia etmişti.  Musk‘ın son tweet’inden sonra, Bitcoin %0,23 artışla 17.171,96 dolardan işlem gördü. Fed, kırk yılı aşkın bir süredir en yüksek seviyesine yaklaşan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırma kampanyasının son aşamalarına yaklaşıyor gibi görünüyor.

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