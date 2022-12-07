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Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair raporlar büyük ilgi görüyor.

Devasa Stablecoin Arzı, Kenarda Bekliyor!

Bitcoin genellikle kripto para endüstrisinin bel kemiği olarak görülse de, stabilcoin’lerin piyasada oynadığı rol asla hafife alınmamalıdır. Stablecoin‘ler, esasen kripto para ekosisteminin itibari para birimidir ve piyasaya ana likidite tedarikçisi olarak hareket eder. Kripto piyasasına yalnızca stabilcoin’ler ve kripto para birimleri içeren kapalı bir sistem olarak bakıldığında, stabilcoinlerin arzı ve davranışları giderek daha önemli hale geliyor. İkisi arasındaki oran potansiyel bir fiyat artışına işaret edebileceğinden, bu özellikle Bitcoin’in performansını analiz ederken faydalı bir metrik.

Stablecoin Arz Oranı (SSR), Bitcoin’in dolaşımdaki arzı ile stablecoin arzı arasındaki oranı gösterir. SSR’de görülen herhangi bir hareket, piyasada daha fazla ağırlığa sahip olan Bitcoin veya stablecoin’ler hakkında fikir verir. Oran, esas olarak ikisi arasındaki güç durumunu karşılaştırır. SSR yüksek olduğunda, Bitcoin’in piyasa değeri ile karşılaştırıldığında stablecoin arzının düşük olduğunu gösterir. Bu, dolaşımda daha az stabilcoin (yani likidite) olduğu için piyasada çok az satın alma baskısı olduğunu gösterir. Düşük satın alma baskısı, Bitcoin fiyatının düşebileceğini gösterebilir ve düşüş işareti olarak kabul edilir.

42 Milyar Dolarlık Likidite!

Düşük bir SSR, Bitcoin’in piyasa değeriyle karşılaştırıldığında stabilcoin arzının yüksek olduğu anlamına gelir. Bu duurm, Bitcoin’e girmeyi bekleyen fazla likiditeyi gösterdiği için bir yükseliş işareti olarak kabul edilir. SSR artışını görmek, satın alma gücünün yavaşladığını gösterirken, düşüş eğilimi, stablecoin satın alma gücünün arttığını gösteriyor. CryptoSlate tarafından analiz edilen veriler, SSR’nin yılın başından bu yana kademeli olarak düştüğünü gösterdi. Oran, bu yıl neredeyse dikey olan iki düşüş gördü. Bunlardan biri Terra krizinin ardından, diğeri ise FTX‘in iflasının neden olduğu kriz. Oran şu anda 2,34 ile 2018’den bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Düşen SSR, borsalarda hızla artan stablecoin dengesi ile daha da destekleniyor. SSR gibi, borsalardaki bakiye, “kullanılmamış” likidite miktarını gösterir. Glassnode’un verilerine göre, borsalardaki stablecoin dengesi Ocak 2021’den bu yana katlanarak arttı. Bu oran, Terra’nın çöküşünü ve FTX’i takip eden haftalarda keskin düşüşler görürken, büyüme trendi yıl boyunca devam etti. 6 Aralık itibariyle, merkezi borsalarda 42 milyar doların üzerinde değerde stablecoin oturuyor. Bu, kebnarda Bitcoin gibi kripto para birimlerine dağıtılmaya hazır yaklaşık 42 milyar dolarlık likidite olduğunu gösteriyor.