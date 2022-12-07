Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! İnanılmaz Rapor Heyecan Yarattı! Bitcoin İçin Yakında İşler Değişebilir!

Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair raporlar büyük ilgi görüyor. 
15:00
7 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair raporlar büyük ilgi görüyor.

Devasa Stablecoin Arzı, Kenarda Bekliyor!

Bitcoin genellikle kripto para endüstrisinin bel kemiği olarak görülse de, stabilcoin’lerin piyasada oynadığı rol asla hafife alınmamalıdır. Stablecoin‘ler, esasen kripto para ekosisteminin itibari para birimidir ve piyasaya ana likidite tedarikçisi olarak hareket eder. Kripto piyasasına yalnızca stabilcoin’ler ve kripto para birimleri içeren kapalı bir sistem olarak bakıldığında, stabilcoinlerin arzı ve davranışları giderek daha önemli hale geliyor. İkisi arasındaki oran potansiyel bir fiyat artışına işaret edebileceğinden, bu özellikle Bitcoin’in performansını analiz ederken faydalı bir metrik.

Stablecoin Arz Oranı (SSR), Bitcoin’in dolaşımdaki arzı ile stablecoin arzı arasındaki oranı gösterir. SSR’de görülen herhangi bir hareket, piyasada daha fazla ağırlığa sahip olan Bitcoin veya stablecoin’ler hakkında fikir verir. Oran, esas olarak ikisi arasındaki güç durumunu karşılaştırır. SSR yüksek olduğunda, Bitcoin’in piyasa değeri ile karşılaştırıldığında stablecoin arzının düşük olduğunu gösterir. Bu, dolaşımda daha az stabilcoin (yani likidite) olduğu için piyasada çok az satın alma baskısı olduğunu gösterir. Düşük satın alma baskısı, Bitcoin fiyatının düşebileceğini gösterebilir ve düşüş işareti olarak kabul edilir.

42 Milyar Dolarlık Likidite!

Düşük bir SSR, Bitcoin’in piyasa değeriyle karşılaştırıldığında stabilcoin arzının yüksek olduğu anlamına gelir. Bu duurm, Bitcoin’e girmeyi bekleyen fazla likiditeyi gösterdiği için bir yükseliş işareti olarak kabul edilir. SSR artışını görmek, satın alma gücünün yavaşladığını gösterirken, düşüş eğilimi, stablecoin satın alma gücünün arttığını gösteriyor. CryptoSlate tarafından analiz edilen veriler, SSR’nin yılın başından bu yana kademeli olarak düştüğünü gösterdi. Oran, bu yıl neredeyse dikey olan iki düşüş gördü. Bunlardan biri Terra krizinin ardından, diğeri ise FTX‘in iflasının neden olduğu kriz. Oran şu anda 2,34 ile 2018’den bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Düşen SSR, borsalarda hızla artan stablecoin dengesi ile daha da destekleniyor. SSR gibi, borsalardaki bakiye, “kullanılmamış” likidite miktarını gösterir. Glassnode’un verilerine göre, borsalardaki stablecoin dengesi Ocak 2021’den bu yana katlanarak arttı. Bu oran,  Terra’nın çöküşünü ve FTX’i takip eden haftalarda keskin düşüşler görürken, büyüme trendi yıl boyunca devam etti. 6 Aralık itibariyle, merkezi borsalarda 42 milyar doların üzerinde değerde stablecoin oturuyor. Bu, kebnarda Bitcoin gibi kripto para birimlerine dağıtılmaya hazır yaklaşık 42 milyar dolarlık likidite olduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
“Dünya Tarihindeki En Büyük Kriz Geliyor” Diyen Ekonomistten Kritik Bitcoin Yorumu!
“Dünya Tarihindeki En Büyük Kriz Geliyor” Diyen Ekonomistten Kritik Bitcoin Yorumu!
Tecrübeli Analist Müjdeyi Verdi: Bitcoin Kısa Vadede Bu Seviyeler Gelecek!
Tecrübeli Analist Müjdeyi Verdi: Bitcoin Kısa Vadede Bu Seviyeler Gelecek!
Şimdiye Kadar Yapılmış Bütün Bitcoin Analizlerini Unutun! Ünlü Analist Beklentisini Paylaştı!
Şimdiye Kadar Yapılmış Bütün Bitcoin Analizlerini Unutun! Ünlü Analist Beklentisini Paylaştı!
Bitcoin’de Neler Oluyor? İşte BTC’deki Durumu En İyi Açıklayan O Kritik Veriler
Bitcoin’de Neler Oluyor? İşte BTC’deki Durumu En İyi Açıklayan O Kritik Veriler
Dikkat! Çöküşleri Bilen Analist Tarih ve 8 Neden Verdi: Bitcoin Buraya Gidecek!
Dikkat! Çöküşleri Bilen Analist Tarih ve 8 Neden Verdi: Bitcoin Buraya Gidecek!
5 Kanıt Sundular! Bomba Rapor Her Şeyi Anlatıyor! İşte Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi!
5 Kanıt Sundular! Bomba Rapor Her Şeyi Anlatıyor! İşte Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi!
Defalarca Kez Çalışan Bu 2 Gösterge Bitcoin İçin Sinyal Verdi! İşte Olacaklar!
Defalarca Kez Çalışan Bu 2 Gösterge Bitcoin İçin Sinyal Verdi! İşte Olacaklar!
Dünyaca Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin’de Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitecek!
Dünyaca Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin’de Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022