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8 Ocak tarihinden bu yana başlayan Bitcoin yükselişi fiyatın dipten yüzde 40’ın üzerinde artmasına neden oldu. Elbette kripto para kralının bu yükselişi birçok altcoinde %100’ü aşan kazançları beraberinde getirdi. Ancak Pazar günü uyardığımız gibi kritik iki haftanın içine girdik ve gelen veriler hayati öneme sahip.

Kripto İkinci Yarı Başladı

Enflasyon düşüyor, ÜFE düşük geldi derken Bitcoin 23.000 doları geçti. Şimdi kripto paralarda ikinci yarı başladı. Orta vadede kripto paraların performansını büyük ölçüde belirleyen bir döneme giriyoruz. Bitcoin ve altcoinler bir miktar düşüş yaşadı çünkü dün gelen PMI verileri ekonomideki soğumanın yavaşladığına ve resesyon ihtimalinin devam ettiğine işaret ediyordu. Akşam gelen Microsoft kazanç raporu ise gelirlerde düşüş olduğunu gösteriyor. Yani hisse senedi piyasaları gelir kaybı nedeniyle önümüzdeki günlerde düşebilir. Bu hafta birçok şirket kazanç raporu açıklayacak ve diğerleri de Microsoft gibi beklenti altı kazanç raporlarsa bu kripto paralarda ikinci yarının özellikle altcoinler için pek iyi geçmeyeceğini gösterecek.

Öte yandan Cuma günü PCE verisi açıklanacak. Fed bunu enflasyon için öncü veri olarak izliyor. Bu veri açıklanana kadar kazanç raporundaki olumsuzluğu da göz önünde bulundurursak kripto paralarda sert yükselişler görmeme ihtimalimiz yüksek. Peki direnç bölgesini test edemeyen Bitcoin fiyatı ne yapar? Büyük olasılıkla 21.000 dolar veya üzerindeki destekleri test etmek ister. Yatırımcıların ilerleyen saatlerde özellikle 17:30 ABD piyasaları açılışıyla düşüşler görmesi şaşırtıcı olmaz.

Önümüzdeki hafta açıklanacak Fed faiz kararı ve Powell tarafından yapılacak açıklamalar orta vadede Bitcoin’in yönünü belirleyebilir. İkinci yarı artık başladı.

Altcoinler Son Durum

Bitcoin için ikinci yarı pek iyi başlamadı ve fiyat 22.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin altında kapanışlar bize altcoinler için daha fazla düşüş getirecektir. Kripto paraların kümülatif değeri halen 1 trilyon dolar desteğinin üzerinde ve Bitcoin piyasa hakimiyeti %42,6’ya çıktı. Peki ülkemizdeki yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altcoinlerde son durum ne?

XRP için dört saatlik grafikte RSI nötr bölgenin altına düştü. Fiyat 30 günlük hareketli ortalamanın altında ve 0,3942 dolar desteğini koruması gerekiyor. Eğer bunu başaramazsa 0,3746 dolara kadar düşüş devam edebilir. Aşırı alım seviyelerine yükselen altcoinler için bu düzeltme zaten bekleniyordu. XRP yatırımcıları önümüzdeki 2 ay içinde davayla ilgili bir sonuç beklediği için çok büyük satışlar görmeyebiliriz.

Solana Ocak ayına damgasını vurdu. 8 dolardan %300’ün üzerinde artışla 20 doların ötesine gitti. Yazı hazırlandığı sırada da 23 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. FTX çöküşünün en büyük mağdurlarından olan Solana, Vitalik Buterin’e göre para babalarından kurtuldu ve bunu bedeli ağır olsa da uzun vadede ağa fayda sağlayacak. Şimdilik Solana’nın kesin bir dönüş yaşadığından bahsetmek güç ancak kısa vadede 21,33 dolar bölgesini koruyabilirse yükselişine devam edebilir.

Ethereum için Şangay güncellemesi yaklaşıyor. Milyonlarca ETH dolaşıma girecek ve satış baskısı oluşabilir. Bitcoin’in yükselişi sırasında da kendinden beklenen performansı gösteremedi ve 1.700 doları aşamadığı için 2000 doların altında saplanıp kaldı. Şangay öncesi aşırı risk iştahının olmaması normal ancak ağ artık deflasyonist haftalar yaşamaya başladı. Arz bir süredir ekside ve bu uzun vadede ETH için güzel, bir sonraki boğa sezonunda ağ aktivitesi de artacak ve arz daha da hızlı azalacak. Bu durum sonraki boğa sezonunda ETH için iyi bir fiyat katalizörü olabilir. Mart ayında Şangay güncellemesi tamamlanana kadar fiyat baskı görmeye devam edebilir.

Cardano (ADA), Polkadot ve Avalanche benzer yan ağ veya alt ağlar diyebileceğimiz bir yapı geliştirdi. Bu onun uzun vadede performansını olumlu etkileyebilir ancak şimdilik işler pek yolunda gitmiyor. Kısa vadede 0,3382 ve 0,3282 destekleri ziyaret edilebilir.