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Dikkat Harvard Üniversitesi’nden Kritik Bitcoin Çağrısı Geldi! İşte Ayrıntılar!

Küresel çapta kripto para karşıtlığı artarken, Harvard Üniversitesi'nde yayımlanan bir makale Bitcoin'in (BTC) işlevini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 
11:45
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel çapta kripto para karşıtlığı artarken, Harvard Üniversitesi’nde yayımlanan bir makale Bitcoin’in (BTC) işlevini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Harvard Makalesi, Merkez Bankalarına Çağrıda Bulundu!

Dünyanın ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’inde yayımlanan araştırma odaklı bir makale,  merkez bankalarını yaptırımları aşmak için  Bitcoin tutmaya çağırdı. Dünya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticaret ve bilgi savaşlarına tanık olurken, son dönemde ambargolar önemli bir silah haline geldi. El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak ilan ettikten sonra, Dünya Bankası başta olmak üzere birçok kurumun tepkisini  çekti. Ayrıca körfez ülkelerinin Bitcoin‘i bilançolarına eklemek için hazırlık yaptıklarına dair söylentiler var.

Harvard’da doktora öğrencisi olan Mathwew Ferranti yayımladığı bir makalede, merkez bankalarını yaptırım riskinden korunmanın bir yolu olarak rezervlerinde Bitcoin kullanmaya çağırdı. Doktora adayı Ferranti’nin hükümetleri BTC’yi rezervlerinin bir parçası olarak eklemeye çağırması büyük yankı uyandırdı. “Yaptırım Riskinden Korunma: Merkez Bankası Rezervleri ve Bitcoin” başlıklı makalede Ferranti, yaptırım riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerin BTC‘yi elinde tutması için güçlü bir gerekçe sunuyor.

Rusya-Ukrayna Örneği!

Kripto paraların yaptırımlardan kaçmak için kullanılması son zamanlarda hararetli bir tartışma konusu oldu. Rusya Ukrayna’yı işgal ettikten sonra amborga nedeniyle kripto paralara yönelik yapıcı yasalar çıkarmaya başladı. İşgalden sonraki günlerde Batılı ülkeler, Rusya ekonomisini %6’ya kadar küçültebilecek ekonomik  uyguladı. O zamandan beri, Rusya merkez bankası ve Maliye Bakanlığı, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için kripto para  birimlerine yöneleceğini açıkladı.  Mart ayında Coinbase, Gemini ve Binance, ABD hükümetinin yaptırım uygulanan Rus vatandaşları veya kuruluşları içeren işlemleri bildirme taleplerini kabul etti.

Ferranti’nin makalesi, yaptırımların etkinliği konusuna değinmiyor ancak yaptırımların  önümüzdeki günlerde de önemli bir silah olmaya devam edeceğini belirtiyor. Körfez ülkeleri, insan hakları nedeniyle dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkelerinden. Dijital varlıklara ve dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) yönelmelerine rağmen, ülkeler  bilançolarında Bitcoin eklemekte hala  tereddüt ediyorlar. Şu anda sadece El Salvador bilançosunda yaklaşık 3.000 BTC tutuyor. Orta Amerika ülkesi, ABD’den gelen yaptırımlardan dolayı zor bir dönem geçirdi. Ferranti’nin makalesi, yaptırım uygulanan ülkelerin Bitcoin’e dönmek yerine altına güvendiklerini belirtiyor. Makale ayrıca, Körfez ülkelerinin altına olan ilgilerinin artışına dikkat çekiyor.  Ferranti, BTC’den “beş kat daha az volatil olduğu için” merkez bankalarının altına yöneldiğini belirtti.

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