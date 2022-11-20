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Dikkat! Güvenilir Modelin Yıl Sonu Bitcoin Fiyat Tahminini Şaşkınlık Yarattı!

Bitcoin (BTC) kritik destek noktalarını kaybederken, popüler bir model BTC'nin yıl sonunda bu seviyede olacağına işaret ediyor.
23:00
20 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) kritik destek noktalarını kaybederken, popüler bir model BTC’nin yıl sonunda bu seviyede olacağına işaret ediyor.

Stok-Akış-Modeli: Mümkün mü?

Kripto para piyasasındaki satış baskısı devam ederken, Bitcoin fiyatı yatay yönde hareket ediyor. Analistlere göre, 18200 ve 18400 dolardaki destek seviyesinin kaybedilmesi endişe yarattı.  Ancak, önde gelen analistlerden Plan B’nin Stok Akış Modeli (SF2) ve RSI ayrışması, Bitcoin fiyatının toparlanacağını gösteriyor. Bitcoin fiyatı, yaklaşık beş ay boyunca 18400 ve18200 dolardaki desteğin üzerinde kalmaya çalıştı. Bununla birlikte,  FTX krizi ile birlikte, piyasa önemli bir satış dalgasına tanık oldu. Bu durum, BTC fiyatının yukarıda bahsedilen destek seviyelerini kaybetmesine  yol açtı. Ayrıca, 18200 dolarlık desteğinin altında kapanan haftalık bir mum, analistlerin daha düşük seviyelerin gelebileceğinden emin olduğunu gösteriyor. Birçok uzman BTC’nin 12.500 dolara kadar düşebileceğini iddia ediyor.

Plan B tarafından oluşturulan S2F modeli, indikatörün Bitcoin’in gerçek fiyatından şimdiye kadar olduğundan daha fazla saptığını öngörüyor. S2F Modeli, Bitcoin fiyatının 31 Aralık 2022’de 78.280 dolara ulaşacağını öngörüyor. Popüler Çinli gazeteci Colin Wu, geçtiğimiz günlerde Bitcoin fiyatının S2F modelinin tahminlerinden büyük oranda saptığına dikkat çekti ve BTC’nin 31 Aralık 2022’de 78.280 dolara çıkacağını öne sürdü. Stok akış modeli, ‘bir varlığın nadirliğinin onun değerini artıracağı varsayımına dayanıyor. Model, varlık ne kadar nadir ve üretim hızı ne kadar düşükse, o varlığın zaman içinde o kadar değer kazanacağına’ işaret ediyor. Kısa sürede bu kadar büyük bir büyüme imkansız gibi görünse de, Bitcoin fiyatı daha önce S2F Modeli’ni izliyordu.

Uzun Vadede İyimserlik, Sürüyor!

FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasasında belirsizlik sürüyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. Birçok analist ve kurum BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, bazı uzmanlar uzun vadede iyimser bir tablo çiziyor.

Analistler, takipçilerine geçmişteki ölüm ilanları ve sert sarsıntılar karşısında bile Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmayı başardığını ve bu seferde da hatırlatıyor. FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasasında belirsizlik sürüyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. BTC, son 1 ayda %15 değer kaybetti.

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