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Dikkat! Goldman Sachs’tan Korkutan Bitcoin Uyarısı: Bu Seviyeler Geliyor!

 Kripto para piyasası yine sert bir düzeltme yaşarken, Goldman Sachs analistlerinden kritik Bitcoin (BTC) raporu geldi. 
16:15
19 Eylül 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto para piyasası yine sert bir düzeltme yaşarken, Goldman Sachs analistlerinden kritik Bitcoin (BTC) raporu geldi.

Goldman Sachs: Bitcoin, 12.000 Dolara Düşebilir!

Goldman Sachs, Bitcoin’in (BTC) 12.000 dolara kadar düşme olasılığının olduğu konusunda uyardı. Bankadaki uzmanlar, BTC’nin düşüşünü tetikleyebilecek bir dizi makro gösterge olduğunu vurguladı. Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ile çalışan ekonomistler, Federal Rezerv faiz oranının BTC’deki düşüşü tetikleyebileceğine dikkat çekti. Uzmanlara göre, Fed bu ay faiz oranını yüzde 0,75 artıracak. Kasım ayına kadar yüzde 0,5’lik bir artış daha gelecek. Ayrıca rakamlar, ekonomistlerin daha önceki yüzde 0,5 ve 0,25 tahminlerinin üzerindeydi. Fed faiz artırımları, 2022’de BTC fiyatı üzerinde büyük oranda etkili oldu. Fed faiz oranında artış olduğunda, yatırımcılar genellikle daha az riskli varlıklara yöneliyor. Uzmanlara göre, BTC daha fazla satış baskısına maruz kalacak. Fed oranı neredeyse sıfırdan yaklaşık yüzde 2,25-2,5’e yükseldiğinde, yatırımcılar BTC’den uzaklaşmaya başladı.

Bu bağlamda, Goldman Sachs stratejisti Sharon Bell, yatırımcıları son zamanlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bell, borsadaki son faaliyetin bir boğa tuzağı olabileceğini açıkladı. Stratejist, Goldman Sachs’ın hisse senetlerinin yüzde 26 düşebileceği uyarılarını vurguladı. Goldman Sachs’a göre, FED enflasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırırsa sdüşüş başlayacak ve zamanla daha da derinleşecek..

Teknik Analist: Bu Tarihe Dikkat!

Bitcoin, 2022’de çalkantılı bir dönem geçirdi. BTC, sene başından bugüne yaklaşık yüzde 60’lık bir düşüşe tanık oldu. Bitcoin’in tekrar 20.000 doların altına düşmesi, yine endişe yarattı. Bitcoin fiyatındaki düşüş, tüm kripto para piyasasında düzeltmeye neden oldu. Piyasada yaşanan krizler ve iflaslar, yatırımcı güvenini zedelerken, kripto para borsaları ve şirketer işten çıkarmalara devam ediyor.

Analistler, yatırımcıları artan faiz oranlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar. Sektörde Doctor Profit olarak bilinen bir analist, BTC fiyatının  düşmeye devam edeceğini iddia etti. Uzman, Fed’in yüzde 0,75’ten yüzde 1’e yükselen fiaz oranı nedeniyle daha fazla fiyat düşüşü olabileceği konusunda uyardı. Doctor Profit,  BTC’nin Mart 2023’e kadar 18.000 ila 23.000 dolar aralığında işlem göreceğine inanıyor ve yatırımcıları FED’in kararını dikkate almaya davet ediyor. Yüksek enfasyon ile mücadele, Fed’in önceliği olmaya devam ediyor.

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