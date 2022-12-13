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Dikkat! Goldman Sachs Yatırımcılara Seslendi: Bitcoin ve Altında Bu Senaryo Geliyor!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs tarafından yayımlanan rapor endişe yarattı. 
12:00
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachhs tarafından yayımlanan rapor endişe yarattı.

Goldman Sachs: ‘Altın, BTC’den Daha İyi..!’

Goldman Sachs‘a göre altın daha “kullanışlı bir portföy çeşitlendirici” ve uzun vadede Bitcoin’den daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Goldman Pazartesi günü yayımladığı bir raporda, altının Bitcoin kadar sert finansal koşullardan etkilenmediğini söyledi. Altın “faydalı bir portföy çeşitlendiricisi” diyen Goldman, değerli metalin spekülatif olmayan kullanım durumlarına sahip olduğunu ve Bitcoin’in hala tam olarak net bir kullanım alanı oluşturamadığını belirtti. Bankaya göre, trader’lar, Bitcoin’i “yüksek büyüme oranına sahip riskli bir varlık” olarak değerlendirirken, altın doların devalüasyonuna ve enflasyona karşı bir koruma olarak kullanılıyor. Goldman, bu durumun BTC’yi altından çok daha değişken ve spekülatif bir varlık sınıfı haline getirdiğini açıkladı.

Yatırımcılar dijital para birimleriyle ilgilenmeye başlayınca, Bitcoin’in benimsenmesi arttı, ancak yüksek enflasyon ve olumsuz makroekonomik finansal koşullar kripto para birimine büyük darbe vurdu. FTX krizi ve Three Arrows Capital (3AC) gibi platformların çökmesi sonrasında Bitcoin büyük oranda değer kaybetti. Sene başından beri altın %0,23 artarken, Bitcoin ise %63 düştü. An itibariyle altının onsu 1.792,60 dolar. Bitcoin ise 17.171 dolardan işlem görüyor. Bankaya göre, önümüzdeki günlerde, altın ek makro volatiliteden destek alacak. Raporda “Altın, yapısal olarak daha yüksek makro volatiliteden ve hisse senedi risklerini çeşitlendirme ihtiyacından yararlanabilir.” ifadesine yer verildi.  Ayrıca, Goldman, “daha sıkı likidite ve içsel değer nedeniyle altının mevcut krizden daha az etkilendiğini belirtti. Bunlar arasında fiziksel talep, merkez bankası alımları (bu yıl rekor bir hızda), güvenli liman yatırımları ve endüstriyel uygulamalar yer alıyor.

 Bloomberg Analisti Farkı Düşünüyor!

Bloomberg’in baş emtia stratejisti Mike McGlone’a göre, Bitcoin altından daha iyi bir performans sergileyecek. Uzman Bitcoin’de volatilitenin altından dört kat daha fazla olduğunu söylüyor. McGlone’a göre Bitcoin, altının en büyük rakibi konumunda.

Dijital altın anlatısı hala geçerli ve altta yatan teknoloji ile yeni nesiller Bitcoin’e daha büyük ilgi gösteriyor. Stratejist ayrıca BTC‘yi Tesla hissesi ile karşılaştırıyor. Bitcoin’in Nasdaq ve S&P500 ile korelasyonu nedeniyle BTC son dönemlerde hisse senetleri ile benzer bir fiyat hareketi sergiliyor.

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