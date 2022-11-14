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FTX krizi nedeniyle Bitcoin (BTC), 15,682 dolara kadar düşerken, altcoin’ler de büyük darbe aldı. Peki yatırımcı krize nasıl tepki gösterdi?

Bireysel Yatırımcı, Fırsatı Kaçırmıyor

Analitik şirketi Glanode’un verilerine atıfta bulunan CryptoSlate raporu balinalar, yengeçler ve karideslerin hafta boyunca yoğun bir şekilde BTC biriktirdiğini gösteriyor. Karidesler, 1 BTC’den az tutan bireysel yatırımcıları ifade eder. Ayı piyasasının başlangıcından bu yana, bu yatırımcı grubu, varlığı giderek daha uygun fiyatlı buldukları için aktif olarak daha fazla BTC ekliyor. CryptoSlate araştırması, Karideslerin bakiyelerini 60.000 BTC’den fazla artırdığını keşfetti. Bireysel yatırımcılar özellikle dipten alımlar konusunda oldukça aktif olan yatırımcı türü olarak karşımızı çıkıyor. Karides arz net pozisyonu, bu yılın başından beri düzenli olarak artış kaydediyor. Glassnode verileri, FTX’in çöküşünün ardından karideslerin elindeki arz 1 milyonu geçtiği için varlıklarının keskin bir artış kaydettiğini gösterdi.

Yengeçler, yıllar içinde BTC biriktiren ve daha büyük sermaye birikimleri olan perakende ölçekli yatırımcılardır. Bu grup, genellikle 1 BTC ile 10 BTC arasında tutan yatırımcı türüdür. Karidesler gibi, zincir üstü veriler, Yengeçlerin de FTX çöküşünün ardından yoğun bir şekilde BTC aldığını gösterdi. Bu yatırımcılar tarafından tutulan BTC arzı 2,8 milyona ulaştı ve arz net pozisyonları Kasım ayının ikinci haftasında önemli ölçüde arttı. Pozisyonları Eylül ayından bu yana çoğunlukla sabit kaldı.

Balinalar, Satıyor mu?

FTX krizinden sonra büyük miktarda Bitcoin satın alan bir sonraki yatırımcı kategorisi, 10 ila 1000 BTC arasında sahip olan ve köpekbalığı olarak adlandırılan yatırımcı grubu. Zincir üzerindeki verilere göre, kripto endüstrisi hala Terra krizinin yaralarını sardığı için, bu sınıfın elindeki BTC arzı Mayıs ve Haziran arasında büyük ölçüde düşmüştü. Ancak, bu süreçten sonra birikim devam etti. 6.9 milyonun üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan yeni bir birikim ile sonuçlandı.

Sıradaki yatırımcı grubu ise Bitcoin balinaları 1000 BTC’den fazla tutan yatırımcılara balina adı veriler. Bu yatırımcı, yıl boyunca büyük ölçüde BTC satıyordu ve birçoğu olumsuz makroekonomik koşullar altında mümkün olduğunca fazla likidite elde etmek için riskten kurtulmak zorunda kalıyordu. Ancak balinalar Ekim ayının sonundan beri Bitcoin almaya başladılar.