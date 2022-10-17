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Dikkat! Forex Uzmanından Kritik Bitcoin ve Altcoin Yorumu: Bu Hafta Hazır Olun!

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, kıdemli 2 analist Bitcoin (BTC) fiyat hareketine dair önemi açıklamalar yaptı. 
15:30
17 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, kıdemli 2 analist Bitcoin (BTC) fiyat hareketine dair önemi açıklamalar yaptı.

Justin Bennet: Bu Hafta, Altcoin’lerin Haftası Olabilir!

TÜFE verilerinin ve ABD FOMC tutanaklarının yayınlanmasıyla ivme kaybeden Bitcoin, 19.000 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Birçok analiste göre, Bitcoin’de fiyat eğilimi belirsizliğini koruyor. Ancak bazı analistler, kısa vadeli rallilere odaklanırken, bu süreçte altcoin’leri de yakından takip ediyorlar.  Uluslararası çapta tanınan bir Forex  analisti olan Justin Bennett,  altcoin’lerin toplam piyasa değerini değerlendirdi ve hafta ortasına kadar sürpriz bir rallinin ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Analist, altcoin piyasa değerinin Perşembe günkü toparlanmanın ardından dört aylık bir birikim sürecinde iyi sinyaller verdiğini belirtti.

Bennett, en erken 19 Ekim Çarşamba gününe kadar yükek volatilite bekliyor. Forex uzmanı, geçmişte  Bitcoin, Ethereum (ETH) ve altcoinler’de fiyat artış ve çöküşlerine dair doğru tahminlerde bulundu. Uzman, Bitcoin’in teknik verilerine atıfta bulunarak kilit desteğini 19.000 dolarda kaybedip düşüşe tanık olabileceği anlamına geliyor.

Elliott Dalgası: Bitcoin’de Sert Düzeltme Geliyor!

Bennett’e göre, kripto para birimleri için sessiz dönem sona ermek üzere ve trader’arın önümüzdeki hafta volatiiteye hazırlanmaları gerekiyor. Analiste göre, makroekonomik şartlar fiyatlarda belirleyici unsur olmaya devam ediyor. Bu süreçte BTC Fed’den gelecek haberler ile yükselebilir, düşebilir veya dar bir aralıkta işlem gitmeye devam edebilir. Ancak, uzun vadede umutlu olmak için birçok neden var.  Bir kripto analisti ve trader olan TechDev_52, Elliott Dalgası modeline dayanarak BTC’nin önümüzdeki günlerde sert bir düzeltme yaşayacağını iddia etti.

Uzmanlara göre, Bitcoin fiyat hareketini takip etmek için dolar endeksinin (DXY)  yakından izlenmesi gerekiyor. Dolar endeksindeki değer kaybı, emita fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor. Enflasyonun düşmesi, Fed’in faiz artırımına son vermesi için büyük önem teşkil ediyor.  Bitcoin, Haziran ayından bu yana yaklaşık 18.000 ila 24.000 dolar arasında işlem görüyor. BTC, bu fiyat aralığını geçemedi. Analistlere göre, başkan Powell da dahil olmak üzere bazı Fed üyelerinin geçen hafta söyledikleri göz önüne alındığında, çok fazla iyimserlik tehlikeli olabilir. Sonuç olarak, kısa vadede risk devam ediyor.

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