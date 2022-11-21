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Dikkat! Forbes Korkutan Bitcoin Anketini Yayımladı: Bu Seviyelere Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) ayakta kalma mücadelesi verirken, önde gelen bir yatırım şirketi tarafından yapılan bir anketin sonuçları endişe yarattı. 
13:30
21 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ayakta kalma mücadelesi verirken, önde gelen bir yatırım şirketi tarafından yapılan anketin sonuçları endişe yarattı.

Fon Yöneticileri, Ne Dedi?

Yatırım şirketi BDC Consulting tarafından kripto fon yöneticileri arasında yapılan bir ankete göre, FTX krizi Bitcoin‘i 11.000 dolara düşürecek. Yalnızca bir katılımcı, Bitcoin’in yakın vadede 17.000 doların üzerine çıkacağını düşünürken, üç katılımcı ise BTC’nin değerinin 0 dolara düşeceğini düşünüyor. Yatırımcıların %21’i, fiyatın 12.000 dolara düşeceğini söyledi. BDC anketine katılanlara göre, FTX borsasının kapanması Bitcoin için ölüm darbesi değil. Ankete göre, fon yöneticilerinin yarısından fazlası önümüzdeki aylarda kripto varlıklarını artırmayı planladıklarını söyledi. Ankete katılanların hiç biri satış yapmadı.

FTX,  sektörün yapı Taşlarından biri olarak nitelendirilen merkezi bir kripto para borsasıydı. Borsa, kısa bir sürede ABD’nin en güvenilir ve popüler platformu haline geldi. Florida’daki Miami Heat stadına sponsor oldu, NFL maçlarında yayınlanan TV reklamlarında Larry David borsanın reklam yüzü oldu. Eski CEO Sam Bankman-Fried son ara dönem seçimlerinde Demokratlara en büyük ikinci bağışı yapan isim oldu.

Nasdaq’ın İflas Etmesine Eşdeğer Bir Kriz!

Şirket,  milyarlarca dolar kaybettikten sonra 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulundu. İyi bağlantıları olan kurucu Sam Bankman-Fried, bir zamanlar CNBC’nin yıldız sunucusu Jim Cramer tarafından kendi kuşağının JP Morgan’ı olarak ilan edilmişti. Forbes, 27 Eylül itibariyle  Sam’in net servetini 17,2 milyar dolar olarak listelemişti. Şirketin şu anda yatırımcılara milyarlarca dolar borcu bulunuyor. FTX’in kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Gary Wang; FTX mühendislik direktörü Nishad Singh; ve FTX ticaret kolu Alameda Research’ü yöneten Caroline Ellison, Bankman-Fried’in  istifa etmesinden sonra kovuldu. FTX’in batması, bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında büyük bir paniğe neden oldu. Rekor sayıda Bitcoin, borsalardan taşındı.

Bazı uzmanlar, FTX krizinin dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, FTX’in çöküşü, Nasdaq’ın iflas etmesine eşdeğer bir kriz. Bu yüzden uzun vadede etkileri sürecek. Rusya merkezli kripto para şirketi olan BestChange.com’un baş analisti Nikita Zuborev, FTX krizinin yatırımcıda güven sorununa yol açtığını vurguladı. Uzmana göre, artık deneyimli kripto yatırımcılarının hiçbiri token’larını  uzun süre borsalarda tutmuyor. Yatırımcılar BTC’lerini çekip gözetim dışı bir cüzdana aktarıyor. Bu, varlıklarınıza yönelik herhangi bir yaptırım ve borsa iflaslarına karşı korumayı garanti ediyor.

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