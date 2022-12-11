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Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, Bitcoin 17.000 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Önemli Hafta: Fed ve FTX Toplantıları!

Yatırımcı ABD’den gelecek enflasyon ve faiz açıklamalarına odaklanırken, FTX krizinde meydana gelen güncel gelişmeler de yakından izleniyor. Bitcoin, böylesi kritik bir ortamda yatay yönde hareket etmeyi sürdürüyor. 13 Aralık’ta ABD Meclis Finansal Hizmetler Komitesi’nin 14 Aralık’ta ise Senato Bankacılık Komitesi’nin FTX’in çöküşüyle ilgili ilk toplantısını yapması bekleniyor. Bu gelişmeler, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in mahkeme celbi tehdidinin ardından Cuma günü panel önünde ifade vermeyi kabul etmesinden sonra meydana geldi. Haftalarca sürmesi beklenen soruşturmanın, düzenleyici yapıları nedeniyle uzun vadede kripto para fiyatları üzerinde etkili olması muhtemel.

Yatırımcılar, Federal Rezerv’in 14 Aralık’taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının sonuçlarını da merakla bekliyor. Piyasalar, FED başkanı Jeremy Powell’ın geçen ay yaptığı “olumlu” yorumlarının ardından şimdiden 50 baz puanlık bir faiz artırımını fiyatlamış görünse de, yatırımcılar, bankanın bu süreçteki riskli para politikası nedeniyle 2023’te bir durgunluğun kaçınılmaz olduğundan endişe ediyor. Cuma günü Tesla CEO’su Elon Musk, “Fed gelecek hafta faiz oranlarını tekrar yükseltirse, resesyon riski büyük ölçüde artacak” dedi. Northman Trader’ın kurucusu Sven Henrich, Musk’a yanıt olarak, gelecek haftaki oran artışının durgunluğu pekiştireceğini ve piyasalar için daha da fazla kaosa yol açacağını belirtti.

Citi Bank Raporu!

Büyük bankalar ve finans firmaları da gelecek yıl uzun süreli bir durgunluk olasılığını dile getiriyor. Güncel bir Citi Bank raporuna göre, ABD muhtemelen gelecek yıl “orta ölçekli” bir durgunlukla karşı karşıya kalacak ve bu da tahminen 2 milyon iş kaybına yol açacak. Firma son raporunda, “Fed’in faiz artışlarının ve daralan tahvil portföyünün 2023’te ekonomik daralmaya neden olacak kadar yüksek olduğuna inanıyoruz Fed, daralmayı görene kadar faiz artırımlarına ara vermezse, daha derin bir durgunluk yaşanabilir” ” ifadesine yer verdi.

ACY menkul kıymetler baş ekonomisti Clifford Bennet, resesyon sırasında piyasaların 2023’ün ilk yarısında yaklaşık %20 değer kaybedeceğini kaydetti. Uzman, ABD Merkez Bankası’nın düşük gelen enflasyon verileri ile faiz oranlarını artırma hızını yavaşlatması gerektiğine dikkat çekti. Ekonomiste göre resesyon riski kısa vadede Bitcoin için kaos ortamına yol açacak. Ancak Fed resesyon riski ve düşük enflasyon nedeniyle faiz oranlarını düşürürse, bu durum doları zayıflatacak ve uzun Bitcoin fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratacak.