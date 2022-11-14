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Dikkat! Elon Musk Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Sırada Ne Var?

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, son zamanlarda Twitter ve Dogecoin (DOGE) ile gündeme gelirken bu kez zor günler geçiren Bitcoin (BTC) hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
14:00
14 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, son zamanlarda Twitter ve Dogecoin (DOGE) ile gündeme gelirken bu kez zor günler geçiren Bitcoin (BTC) hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

‘Başaracak Ama..!’

Tesla’nın CEO’su ve Twitter’ın yeni sahibi, Bitcoin’in bu kaostan kurtularak başaracağı konusundaki duruşunu yineledi. Musk, yaptığı yorumda ‘Bitcoin başaracak, ancak önümüzde uzun bir kış olabilir.’ ifadelerini kullandı.  Elon Musk’ın şu anda olup bitenler bağlamında  BTC‘ye dair pozitif bir yaklaşımda bulunması önemli. Musk’ın yorumu, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan işlem gördüğü göz önüne alındığında, BTC’nin önümüzdeki yıl hangi seviyede olacağı sorusuna  yanıt olarak geldi. Kış, finans dünyasında, fiyatlarının değer kaybettiği uzun bir süreyi tanımlayan ve risklerin boy gösterdiği bir dönemdir.

Musk’ın son tweeti, DOGE savunucusunun kripto para piyasasını yakından takip ettiğini ortaya koyuyor. Yakın zamanda bildirildiği gibi, Musk  FTX krizi hakkında konuşmak için 60.000’den fazla dinleyiciyle Twitter’da bir tartışmaya katıldı. Musk’a göre, Bitcoin, Ethereum ve DOGE için iyi bir  gelecek var. Diğer projeler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Musk, FTX CEO’su  Sam Bankman-Fried’e yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

İyimserlik: 3 Kritik Veri!

Tahmin edilebileceği gibi, genel kripto piyasası, FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe aldı. Uzmanlar durumun bu sefer farklı olabileceğini iddia etti. Korku ve Açgözlülük Endeksi de alarm veriyor.  Hafta sonu boyunca, endeks 20/100’lük yerel bir dip noktaya dokunarak piyasanın ruh halini kesin olarak “aşırı korku” olarak nitelendirdi. Bu, 6 Kasım’da görülen 40/100 zirvesine kıyasla %50’lik bir düşüşü temsil ediyor. Endekis, 20 ile son üç ayın kritik seviyesinde. Bununla birlikte, 2022’de endeks çok daha düşük seviyelere geriledi. Korku ve Açgözlülük, yıl boyunca 6/100’e ulaşmıştı.

Zincir üstü veriler, BTC’nin geçen hafta birkaç yılın en düşük seviyelerine ulaşmasıyla birlikte hem büyük hem de küçük yatırımcıların “dipten satın alma” fırsatını değerlendirdiğini gösteriyor. Zincir içi analitik firması Glassnode’a göre, 1 ila 10 BTC tutan cüzdanlar çarpıcı bir artış gördü. Popüler sosyal medya yorumcusu Crypto Rover, “Balinalar daha önce hiç görülmemiş bir hızda birikiyor” dedi. Şu anda kesin olarak birikim modunda olmayan tek grup ise madenciler. Geçen hafta rezervlerinde keskin bir düşüşün ardından, CryptoQuant raporuna göre madenciler tarafından tutulan BTC hala düşüş eğiliminde. 8 Kasım’daki 1.858.271 BTC‘den madencilerin rezervleri, 14 Kasım’da toplam 1.853.606 BTC’ye geriledi.Buna rağmen, rezervler 2022’nin başlangıcından daha yüksek ve son satışlar madencilerin genel pozisyonunun önemsiz bir bölümünü oluşturuyor.

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