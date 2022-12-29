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Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, önde gelen bir rapor 2023’te de işlerin rayına girmeyeceğini iddia ediyor.

QCP Capital Bitcoin Raporu: 2023!

Araştırma şirketi Santiment, balinaların Bitcoin’e yönelik ilgisinin azalması nedeniyle BTC fiyatının etkilendiğini belirtti. Santiment, genellikle balinalar tarafından yapılan büyük Bitcoin işlemleri ile genel fiyat artışı arasında bir korelasyon gösteren önemli bir grafik yayınladı. 1 milyon doların üzerindeki büyük işlemler şu anda iki yıl önceki Aralık ayından bu yana en düşük oranda. Kripto para şirketi QCP Capital, Bitcoin’in geleceği için karamsar bir tablo paylaştı. Şirketin analistleri, ABD doları ve devlet tahvillerinin güçlenmesiyle Bitcoin’in düşüşünün 2023’de de devam edeceğini bildirdi. QCP Capital’e göre, BTC’deki büyük yükselişler “önemli satış baskısı” ile karşılaşacak. Firma ayrıca, ARK Invest’in ARK Innovation’ın (ARKK) borsa yatırım fonunun iki ay içinde BTC fiyat hareketlerini etkileyerek Bitcoin için aşağı yönlü bir hareketin habercisi olduğuna dikkat çekti.

Bitcoin, geçen yıl Kasım ayında 69.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin değerinin yüzde 72’sini kaybetti. Yılbaşından bu yana ise yüzde 60 değer kaybetti. Bu yıl, Bitcoin’in 2018’deki çöküşünden bu yana en kötü performansını gösteriyor. O dönemde olduğu gibi, Bitcoin, Tesla ve Meta hariç, 2022’de geleneksel borsadan daha kötü performans gösteriyor. İstikrarsız makroekonomik durum ve özellikle enflasyon, yıl boyunca Bitcoin fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Federal Rezerv’in bu yıl gösterge faiz oranlarını önemli ölçüde artırarak şahin bir para politikası benimseme kararı, insanların dolar gibi daha güvenli yatırım araçlarına yönelmesine neden oldu. Ayrıca, enflasyonist baskılar, Three Arrows Capital ve FTX dahil olmak üzere bazı tanınmış kripto şirketlerinin iflas etmelerine yol açtı. İflas vakaları, birçok müşteri paralarını geri alıp almayacaklarını bilmediğinden, kripto endüstrisine yönelik şüpheleri de artırdı.

İşte Kritik Direnç ve Destek Seviyeleri!

Bitcoin hala 17.000 dolardaki direnç seviyesinin altında yatay işlem görüyor, ancak bazı analistler BTC’nin 2023’ten önce bu engeli aşabileceğini söylüyor. Bir süre 16.800 dolardaki destek bölgesinin altında işlem gören Bitcoin, Çarşamba akşamı 16.962 dolara yükseldi. Ancak, Bitcoin daha sonra düşmeye başladı ve destek bölgesinin altına geri döndü. Veriler, Bitcoin‘in 16.550 dolarlık kilit destek bölgesini test ettiğini, 16.561 civarında yeni bir düşük seviye oluştuğunu ve ardından kayıplarını hızla konsolide ettiğini gösterdi. Destek ve direnç seviyesini belirlemek için Fib analizi kullanıldı.

Üst seviyede, Bitcoin’in ani direnci 16.720 dolara yakın. Bitcoin’in 17.000 doları aşması durumunda yoluna devam etmesi ihtimal. Daha sonra ise 17.200 ve 17.500 dolarda direnç seviyeleri bulunuyor. Bazı analistler Bitcoin’in Yeni Yıl’dan önce yükseliş ivmesi yakalayabileceğini söylese de, fiyatı 16.800 dolarlık direnci kıramazsa düşebilir. BTC’nin 16.550 ve daha sonra ise 16.350 doların altına düşmesi durumunda ise 16.000 dolar kaçınılmaz olabilir.