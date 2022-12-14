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Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO ve Analitik Şirketinden Kritik Binance ve Bitcoin Açıklaması Geldi!

Kripto para piyasası Terra (LUNA) ve FTX krizlerinin etkisinden kurtulmaya çalışırken, Binance'ta yaşanan sorunlar endişe yaratmaya devam ediyor. 
15:00
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası Terra (LUNA) ve FTX krizlerinin etkisinden kurtulmaya çalışırken, Binance’ta yaşanan sorunlar endişe yaratmaya devam ediyor.

CryptoQuant CEO’su: ‘Binance’ta Risk Görünmüyor’

Dünyanın en büyük borsası Binance, zor bir dönemden geçerken son zamanlarda merkezi borsalarda yaşanan krizler nedeniyle yatırımcılar büyük endişe içerisinde. Zincir üstü analitik şirketi CryptoQuant’ın CEO’su, Binance’taki son duruma yönelik görüşlerini paylaştı. Şirketin yayımladığı zincir üstü verilere göre, son iki gün içinde Bitcoin rezervlerindeki düşüşe rağmen Binance’in varlıkları, FTX krizinden bu yana %24 arttı. Ayrıca Kasım ayından bu yana Ethereum’da tanık olduğumuz çıkış dalgası, borsanın rezervleri üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Aksine borsanın cüzdanlarındaki ETH sayısı artıyor. Analiste göre aynı durum Bitcoin için de geçerli. Borsalardaki Bitcoin rezervleri iyi seviyelerde. Bu durum, FTX’te yaşanan likidite krizinin Binace’ta meydana gelmesinin söz konusu olmadığını ortaya koyuyor.

Nansen tarafından derlenen rapora göre, Binance’in portföyü yaklaşık 60 milyar dolar değerinde ancak bu, borsanın 60 milyar dolarlık bir para çekme durumunu karşılayabileceği anlamına gelmiyor. Acil durumlarda kullanılabilecek borsada tutulan likit varlıkların değeri yaklaşık 20 milyar dolarda kalıyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık para çekme işleminde Binance, yatırımcıların para çekme işlemleri veya borsanın operasyonel kullanılabilirliğini konusunda sorun yaşamayacak. Analist tarafında belirtilen verilere göre Binance’in likidite veya fon depolama ile ilgili herhangi bir sorunu yok gibi görünüyor. Borsa, iki gün önce gördüğümüze benzer boyutta birkaç kriz dalgasını daha kolayca kaldıracak ve büyük olasılıkla rezervlerini satmaya gerek kalmayacak. Bununla birlikte, çok sayıda kripto meraklısı ve uzman, güvenliklerinden endişe duymaları halinde kullanıcıları borsadaki varlıklarını geri çekmeye çağırdı.

Binance, Zor Günler Geçiriyor!

Binance‘tan para çekme işlemleri dün 24 saatte 500 milyon doları geçti. Analitik şirketi Coinglass’tan alınan veriler, Binance’ın BTC bakiyesinin 30.000 BTC’nin üzerinde azaldığını gösteriyordu. FTX krizinin yarattığı domino etkisi devam ederken, Binance geçen haftalarda rezerv kanıtını paylaşmıştı. Reuters’in dün ‘Binace ve kara para aklama iddiaları’ başlıklı haberinin ardından borsanın CEO’su yatırımcılara FUD uyarısında bulunmuştu.

Coinglass’a göre, kullanıcılar  toplamda 30.300 BTC (515 milyon dolar) çekti. Dün Binance’in Vadeli İşlemleri kullanıcıların geri bildirimlerine göre düzgün çalışmadığı iddia edildi. Binance CEO’su daha önce yatırımcılara endişe etmeleri için herhangi bir neden olmadığını söylemişti.

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