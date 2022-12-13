Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO Tarih Verdi: Bitcoin’de Bu Seviye Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinirken, önde gelen bir yönetici lider kripto para biriminin on gülen taraf olacağına inanıyor. 
16:00
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinirken, önde gelen bir yönetici lider kripto para biriminin son gülen taraf olacağına inanıyor.

Jan3 CEO: Ekonomide Dinamikler Değişecek!

Kripto para yatırım ve danışmanlık şirketi Jan3 CEO’su Samson Mow, dünya genelindeki merkez bankaları çift haneli enflasyon oranlarıyla mücadele ederken, euro ve  dolardaki değer kaybının derinleşeceğini öngörüyor. Yöneticiye göre kısa vadede faiz artırımları Bitcoin için olumsuz bir gelişme olarak ortaya çıkarken, merkez bankalarının mevcut para politikalarında yaptıkları hatalar nedeniyle ülkelerin para birimlerinin değer kaybedecek. Mow, ABD ekonomisinde değişen dinamikler sayesinde  Bitcoin’in önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde 1 milyon dolara ulaşacağını iddia ediyor. Uzmana göre, enflasyondan korkan yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek için onlarca yıldır altın gibi değerli metallere yöneliyor Bunun nedeni, tıpkı Bitcoin gibi, fiziksel arzın sınırlı olmasıdır. Ancak, yeni nesil dijital altın olarak nitelendirilen Bitcoin’i tercih ediyor. Uzun vadede artan benimseme, sınırlı arz ve işlevselliği sayesinde Bitcoin’in yeni zirvelere çıkması kaçınılmaz.

Goldman Sachs, yatırımcı portföyünü çeşitlendirmek için altının Bitcoin‘den çok daha iyi bir tercih olduğuna inanıyor. Bunun başlıca nedeni, altının spekülatif kullanım durumlarının olmamasıdır. Mevcut piyasa ortamında, geçtiğimiz yıl içinde altın az da yükselirken, Bitcoin %75’lik bir değer kaybı yaşadı. Bunun nedeni ise Goldman Sachs’ın açıkladığı gibi talepten kaynaklanıyor. Bankaya göre, daha sıkı likidite ve daha yaygın kullanım alanı sayesinde altın mevcut krizden daha az etkilenecek.  Bankaya göre, hem yatırım bankaları hem de merkez bankaları durmadan altın alıyor. Bunun nedeni volatilitenin Bitcoin’den dört kaz daha düşük olması. Bitcoin, an itibariyle 17.399 dolardan işlem görüyor.

Tim Draper: ‘Hala Mümkün..’

Draper Associates’in kurucusu ve Silikon Vadisi’nin en tanınmış yatırımcılarından biri olan  Tim Draper, Bitcoin fiyatına dair yaptığı heyecan verici tahminler ile gündemden düşmüyor. Draper daha önce Bitcoin’in 2022’nin sonunda 250.000 doları aşacağını tahmin etmişti. Ancak ünlü yatırımcı daha önce verdiği süre konusunda tahminini güncelledi. Lizbon’daki Web Zirvesi teknoloji konferansında konuşan Draper, BTC’nin 250.000 dolara ulaşmasının Haziran 2023’e kadar süreceğini söyledi. FTX krizi nedeniyle tahminini 6 ay uzattığını belirten Draper, 250.000 dolarda hala ısrarcı olduğunu vurguladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dikkat! ABD’de Enflasyon Düşüyor! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!
Dikkat! ABD’de Enflasyon Düşüyor! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!
Dikkat! 5 Uzman Reuters’e Konuştu: Bitcoin 30 Bin Dolara mı Yoksa 10 Bin Dolara mı Gidiyor?
Dikkat! 5 Uzman Reuters’e Konuştu: Bitcoin 30 Bin Dolara mı Yoksa 10 Bin Dolara mı Gidiyor?
Son Dakika! Bitcoin, Altın, Gümüş, Dolar Hepsi Bunu Bekliyordu! BTC Neden Yükseliyor?
Son Dakika! Bitcoin, Altın, Gümüş, Dolar Hepsi Bunu Bekliyordu! BTC Neden Yükseliyor?
Dünyanın En Büyüğü Uyardı! Eşi Görülmemiş Kriz Geliyor! İşte Bitcoin’de Beklentiler!
Dünyanın En Büyüğü Uyardı! Eşi Görülmemiş Kriz Geliyor! İşte Bitcoin’de Beklentiler!
Birçok Kez Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: İşte En Gerçekçi Tablo!
Birçok Kez Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: İşte En Gerçekçi Tablo!
Son Dakika! SEC Spot Bitcoin ETF İçin Talepte Bulundu!
Son Dakika! SEC Spot Bitcoin ETF İçin Talepte Bulundu!
Dikkat! JPMorgan’dan Bitcoin ve Borsalar İçin Kritik Rapor: Bu Senaryolardan Biri..!
Dikkat! JPMorgan’dan Bitcoin ve Borsalar İçin Kritik Rapor: Bu Senaryolardan Biri..!
Büyük Gün! Bitcoin Dönüm Noktasında! Analistlerden Kritik Uyarı! İşte Bu Hafta Olacaklar!
Büyük Gün! Bitcoin Dönüm Noktasında! Analistlerden Kritik Uyarı! İşte Bu Hafta Olacaklar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022