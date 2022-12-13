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Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinirken, önde gelen bir yönetici lider kripto para biriminin son gülen taraf olacağına inanıyor.

Jan3 CEO: Ekonomide Dinamikler Değişecek!

Kripto para yatırım ve danışmanlık şirketi Jan3 CEO’su Samson Mow, dünya genelindeki merkez bankaları çift haneli enflasyon oranlarıyla mücadele ederken, euro ve dolardaki değer kaybının derinleşeceğini öngörüyor. Yöneticiye göre kısa vadede faiz artırımları Bitcoin için olumsuz bir gelişme olarak ortaya çıkarken, merkez bankalarının mevcut para politikalarında yaptıkları hatalar nedeniyle ülkelerin para birimlerinin değer kaybedecek. Mow, ABD ekonomisinde değişen dinamikler sayesinde Bitcoin’in önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde 1 milyon dolara ulaşacağını iddia ediyor. Uzmana göre, enflasyondan korkan yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek için onlarca yıldır altın gibi değerli metallere yöneliyor Bunun nedeni, tıpkı Bitcoin gibi, fiziksel arzın sınırlı olmasıdır. Ancak, yeni nesil dijital altın olarak nitelendirilen Bitcoin’i tercih ediyor. Uzun vadede artan benimseme, sınırlı arz ve işlevselliği sayesinde Bitcoin’in yeni zirvelere çıkması kaçınılmaz.

Goldman Sachs, yatırımcı portföyünü çeşitlendirmek için altının Bitcoin‘den çok daha iyi bir tercih olduğuna inanıyor. Bunun başlıca nedeni, altının spekülatif kullanım durumlarının olmamasıdır. Mevcut piyasa ortamında, geçtiğimiz yıl içinde altın az da yükselirken, Bitcoin %75’lik bir değer kaybı yaşadı. Bunun nedeni ise Goldman Sachs’ın açıkladığı gibi talepten kaynaklanıyor. Bankaya göre, daha sıkı likidite ve daha yaygın kullanım alanı sayesinde altın mevcut krizden daha az etkilenecek. Bankaya göre, hem yatırım bankaları hem de merkez bankaları durmadan altın alıyor. Bunun nedeni volatilitenin Bitcoin’den dört kaz daha düşük olması. Bitcoin, an itibariyle 17.399 dolardan işlem görüyor.

Tim Draper: ‘Hala Mümkün..’

Draper Associates’in kurucusu ve Silikon Vadisi’nin en tanınmış yatırımcılarından biri olan Tim Draper, Bitcoin fiyatına dair yaptığı heyecan verici tahminler ile gündemden düşmüyor. Draper daha önce Bitcoin’in 2022’nin sonunda 250.000 doları aşacağını tahmin etmişti. Ancak ünlü yatırımcı daha önce verdiği süre konusunda tahminini güncelledi. Lizbon’daki Web Zirvesi teknoloji konferansında konuşan Draper, BTC’nin 250.000 dolara ulaşmasının Haziran 2023’e kadar süreceğini söyledi. FTX krizi nedeniyle tahminini 6 ay uzattığını belirten Draper, 250.000 dolarda hala ısrarcı olduğunu vurguladı.