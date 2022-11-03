Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! DOGE’de 4 Kritik Veri Açıklandı! Analistten Heyecanlandıran Yorum Geldi!

Dikkat! DOGE’de 4 Kritik Veri Açıklandı! Analistten Heyecanlandıran Yorum Geldi!

Dogecoin (DOGE) Elon Musk etkisi sayesinde piyasaya damgasını vururken, güncel veriler ve analist yorumları büyük ilgi görüyor. 
13:00
3 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) Elon Musk etkisi sayesinde piyasaya damgasını vururken, güncel veriler ve analist yorumları büyük ilgi görüyor.

Zincir  Üstü Veriler: 340.000 Adres!

Önde gelen analistlerden Ali Martinez, analiz platformu IntoTheBlock‘tan gelen verilere atıfta bulunarak, DOGE’ye dair önemli açıklamalar yaptı.  IntoTheBlock’tan alınan verilere göre, daha önce DOGE satın almış olan yaklaşık 340.000  adres  ortalama 0,09  dolar fiyatla 63,7 milyar token aldı. Minimum satın alma fiyatı 0.06 dolar olurken, maksimum satın alma fiyatı ise 0,12 dolar oldu. Analiste göre, bu alımlar, hacmin büyüklüğü göz önüne alındığında, DOGE için iyi seviyelerde istikrarlı bir destek tabanı oluşturdu.

Analist, IntoTheBlock verilerini paylaştığı bir tweet’te, “340.000’den fazla adres, daha önce ortalama 0.092 dolar fiyatla yaklaşık 64 milyar DOGE satın alarak DOGE için istikrarlı ve sağlam bir destek zemini sağladı” dedi. Analitik şirketi, DOGE’yi tutan adreslerin çoğunun an itibariyle karda olduğunu ortaya koydu. Toplam dolaşımdaki varlık arzının %80,76’sını temsil eden yaklaşık 110,41 milyar DOGE tutan adresler şu anda kârlı durumda. Öte yandan, zararda görünün adresler, varlığın dolaşımdaki arzının %18,86’sını temsil eden yalnızca 25,79 milyar DOGE‘ye sahip.

İşlem Hacmi, Rekor Kırıyor!

DOGE, Musk’ın yatırımcı ilgisini yeniden uyandıran ve varlığa talebi artıran Twitter entegrasyonuna dair açıklamalarından sonra  oldukça iyi performans gösteriyor. Musk’ın Twitter’ı devralmasından önceki günlerde 0,06 doların altında konsolide olan meme coin, Salı günü aniden 6 ayın en yüksek seviyesi olan 0,15 dolara fırladı. DOGE, Nisan ayından beri bu seviyeye ulaşmamıştı.  Analistler, bu ani fiyat artışını, yatırımcılar DOGE’nin Twitter’ın ödeme sistemine entegre edilebileceği söylentileri ortaya çıktıktan sonra  varlığa yönelik büyük bir talep artışına bağladılar. Daha önce bildirildiği gibi, Dogecoin etkileyicisi Matt Wallace kısa süre önce Musk’ın Twitter için bir DOGE ödemesi üzerinde çalıştığını iddia etti.

Bu durum, talep arttıkça büyük bir işlem hacmine yol açtı. Kripto araştırma şirketi Messari’den gelen verilere göre, son 24 saatteki DOGE işlem hacmi 1.84 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ek olarak, CoinMarketCap tarafından belirtildiği gibi, DOGE’nin son 24 saatteki işlem hacmi şu anda 3,7 milyar dolar. İşlem hacmi bakımından DOGE, BTC, ETH ve üç büyük stablecoin olan USDT, BUSD ve USDC’nin yanı sıra diğer tüm varlıkları geride bırakıyor. DOGE, son rallisinde ivme kaybetmesine rağmen geçen hafta %69’luk bir kazanç elde etti. DOGE, an itibariyle 0.13 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022