Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) Elon Musk etkisi sayesinde piyasaya damgasını vururken, güncel veriler ve analist yorumları büyük ilgi görüyor.

Zincir Üstü Veriler: 340.000 Adres!

Önde gelen analistlerden Ali Martinez, analiz platformu IntoTheBlock‘tan gelen verilere atıfta bulunarak, DOGE’ye dair önemli açıklamalar yaptı. IntoTheBlock’tan alınan verilere göre, daha önce DOGE satın almış olan yaklaşık 340.000 adres ortalama 0,09 dolar fiyatla 63,7 milyar token aldı. Minimum satın alma fiyatı 0.06 dolar olurken, maksimum satın alma fiyatı ise 0,12 dolar oldu. Analiste göre, bu alımlar, hacmin büyüklüğü göz önüne alındığında, DOGE için iyi seviyelerde istikrarlı bir destek tabanı oluşturdu.

Analist, IntoTheBlock verilerini paylaştığı bir tweet’te, “340.000’den fazla adres, daha önce ortalama 0.092 dolar fiyatla yaklaşık 64 milyar DOGE satın alarak DOGE için istikrarlı ve sağlam bir destek zemini sağladı” dedi. Analitik şirketi, DOGE’yi tutan adreslerin çoğunun an itibariyle karda olduğunu ortaya koydu. Toplam dolaşımdaki varlık arzının %80,76’sını temsil eden yaklaşık 110,41 milyar DOGE tutan adresler şu anda kârlı durumda. Öte yandan, zararda görünün adresler, varlığın dolaşımdaki arzının %18,86’sını temsil eden yalnızca 25,79 milyar DOGE‘ye sahip.

İşlem Hacmi, Rekor Kırıyor!

DOGE, Musk’ın yatırımcı ilgisini yeniden uyandıran ve varlığa talebi artıran Twitter entegrasyonuna dair açıklamalarından sonra oldukça iyi performans gösteriyor. Musk’ın Twitter’ı devralmasından önceki günlerde 0,06 doların altında konsolide olan meme coin, Salı günü aniden 6 ayın en yüksek seviyesi olan 0,15 dolara fırladı. DOGE, Nisan ayından beri bu seviyeye ulaşmamıştı. Analistler, bu ani fiyat artışını, yatırımcılar DOGE’nin Twitter’ın ödeme sistemine entegre edilebileceği söylentileri ortaya çıktıktan sonra varlığa yönelik büyük bir talep artışına bağladılar. Daha önce bildirildiği gibi, Dogecoin etkileyicisi Matt Wallace kısa süre önce Musk’ın Twitter için bir DOGE ödemesi üzerinde çalıştığını iddia etti.

Bu durum, talep arttıkça büyük bir işlem hacmine yol açtı. Kripto araştırma şirketi Messari’den gelen verilere göre, son 24 saatteki DOGE işlem hacmi 1.84 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ek olarak, CoinMarketCap tarafından belirtildiği gibi, DOGE’nin son 24 saatteki işlem hacmi şu anda 3,7 milyar dolar. İşlem hacmi bakımından DOGE, BTC, ETH ve üç büyük stablecoin olan USDT, BUSD ve USDC’nin yanı sıra diğer tüm varlıkları geride bırakıyor. DOGE, son rallisinde ivme kaybetmesine rağmen geçen hafta %69’luk bir kazanç elde etti. DOGE, an itibariyle 0.13 dolardan işlem görüyor.