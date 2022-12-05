Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen İngiliz bankalarından Standard Chartered’ın yöneticisi endişe yaratan bir açıklama yaptı.

Standard Chartered, Karamsar Bir Tablo Çizdi!

Önde gelen İngiliz bankalarından Standard Chartered‘a göre, kripto para piyasasındaki kabus 2023’te de sona ermeyebilir. Bankanın Küresel Araştırma Başkanı Eric Robertsen yaptığı açıklamada, Bitcoin’in önümüzdeki yıl yaklaşık %70 oranında değer kaybederek 5.000 dolara düşebileceğini söyledi. Robertsen ayrıca, bu süreçte talebin Bitcoin’den altına geçtiğini ve bu nedenle atında %30’luk bir ralliye yol açabileceğini belirtti. Robertsen, faiz oranlarındaki artış sona erse bile Bitcoin’in ivme kazanmayacağının altını çizdi. Bunun nedeni ise sektörde meydana gelecek olan daha fazla iflas ve özellikle yatırımcı güveninin sarsılması.

Sam Bankman-Fried’in FTX borsası ve Alameda Research’ün çöküşünün ardından, kripto paralar zor bir sürece girdi. Uzmanlara göre, FTX çöküşünden kaynaklanan artçı sarsıntılar, daha fazla kripto şirketinin iflas etmesine ve kripto para fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Bitcoin’deki %60’tan fazla düştü. İlk 100’deki kripto paralar da büyük oranda değer kaybetti. Robertsen, Bitcoin değer kaybederken, altının yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu ve altının ons başına 2.250 doları görebileceğini iddia etti.

Makroekonomi ve Belirsizlik!

ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmanın ardından Bitcoin, yeniden ivme kazanmıştı. Ancak, bu ralli sürdürülebilir olmadı. Son toplantıdan bu yana Fed yetkilileri defalarca niceliksel sıkılaştırmayı savundu. Powell’ın “faiz artırımlarının hızını azaltma sürecinin Aralık toplantısından hemen önce gelebileceğini” söylemesi sürpriz oldu. Ancak, uzmanlara göre Fed’in şahin duruşu bir şekilde devam edebilir. Powell, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini de söyledi. Bu nedenle, Fed’in para politikasını “bir süre” kısıtlayıcı seviyelerde tutması gerektiğine dikkat çekti. Sonuç olarak, Bitcoin’de somut bir ralli için henüz çok erken.

Bitcoin’in yükselmesi için doları endeksinin (DXY) düşmesi gerekiyor. Ancak, resesyon riski de hala yüksek. Geçtiğimiz hafta Elon Musk, resesyonun ABD ve küresel ekonomiyi tehdit ettiğini bir kez daha yineledi. Aralık ayında bir Noel rallisi olup olmayacağı, muhtemelen Bitcoin’i ciddi ters rüzgarlarla karşı karşıya bırakacak çeşitli faktörlere bağlı olacak. Her şeyden önce, 14 Aralık’taki Fed toplantısı ve bir gün önce açıklanacak yeni TÜFE verileri, Noel’in yeşil mi yoksa kırmızı mı olacağını belirlemede kilit rol oynayacak.