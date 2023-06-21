Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Dikkat! CZ 1 Milyar Dolarlık Hamlesini Yapıyor! Kriptoda Yükselişin Asıl Sebebi Bu Mu? Düşüş Kapıda Mı?

Dikkat! CZ 1 Milyar Dolarlık Hamlesini Yapıyor! Kriptoda Yükselişin Asıl Sebebi Bu Mu? Düşüş Kapıda Mı?

Özet

  • Binance borsasına geçen hafta giren TUSD alımlarda kullanılıyor olabilir.
  • Bitcoin fiyatı analizin ardından 500 dolar düştü.
  • Ralli şişirilmiş olsa bile BlackRock hamlesinden gelen talep gerçek.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
20:04
21 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi 31.000 dolar sınırına geldikten sonra şimdi biraz geri çekildi. Yükselişle ilgili bir senaryo daha var. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada alıcıların yavaşlamasıyla bir miktar geri çekildi. Peki ralli şişirilmiş olabilir mi?

Kripto Paralar Son Dakika

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju son yükselişle bağlantılı olabilecek bir detay paylaştı. Binance 1 milyar dolarlık TUSD ile BTC aldığı için fiyat bu kadar hızlı yükseliyor olabilir. Ki Young Ju şunları söyledi.

“Binance üzerinde TRON tabanlı TUSD kullanılarak Bitcoin piyasasına 1 milyar dolar sokuluyor.”

Bu iddia beklenenden hızlı yükselen fiyatı da açıklıyor. Kral kripto para birimi son 24 saatte %11’in üstünde artış yaşadı. Ralli ağırlıklı olarak spot taraftaki alımlarla destekleniyordu. Fakat BlackRock haberinin etkisini artırmış olsa bile yükselişi sadece TUSD girişine bağlamak mantıklı görünmüyor.

TUSD ile Kripto Yükseliyor

Yaklaşık 1 hafta önce yatırılan 1 milyar dolar değerindeki TUSD bugün aktif biçimde kullanılıyor. Paritedeki hacim ciddi anlamda arttı. Aslında bunu maker işlemlerindeki komisyon sıfırlamasına da bağlayabiliriz. Ama CryptoQuant CEO’sunun dikkat çektiği konu FUD’ın ötesinde Binance veya TUSD benimseyicilerinin son yükselişte aktif rol aldığıyla ilgili.

Ki Young Ju şunları söyledi;

“1 milyar dolarlık TUSD (TRC20) bir hafta önce Binance’e yatırıldı. TRON blockchainindeki TUSD arzının %91’i Binance üzerinde bulunuyor. BTC/TUSD çifti şu anda Binance’daki en büyük işlem hacmini gösteriyor. Beni yanlış anlamayın. Bu bir FUD ya da birine saldırmak değil. Satın alma gücünün ABD tarafından düzenlenenlerden değil, eski balinalardan veya Asya kuruluşlarından kaynaklandığı açıktır.”

ABD tarafında tamamen bir talep zayıflığı olduğunu söylemek güç. Çünkü bugün Binance US tarafında aşırı talep fiyatı anormal seviyelere çıkardı. Bankalarla borsalar arasındaki köprülerin zarar görmesi nedeniyle bu bölgede devasa bir talep görmemiz zaten (bireysel yatırımcı talebi) mümkün değil. Öte yandan Coinbase gibi kurumların OTC üzerinden yaptıkları satışları net biçimde tespit edemediğimiz için kurumsal tarafta talebin ne olduğunu anlamak da güç.

Sonuç olarak TUSD ve daha çok Asya bölgesindeki talep bireysel talebin önemli bölümünü temsil ediyor. ABD tarafındaki kurumsal talep net biçimde ölçülemiyor ve Bitcoin yükselişi bir bölümü şişirilmiş gibi görülse de gerçek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
İlgili Yazılar
Bu Yükselişi Bilen Kripto Analisti Sonraki Seviyeyi Açıkladı! Gerçekleşirse Herkese Sürpriz Olacak!
Bu Yükselişi Bilen Kripto Analisti Sonraki Seviyeyi Açıkladı! Gerçekleşirse Herkese Sürpriz Olacak!
Sıcak Gelişme: Fed Açıklamaları Geldi Faizler Zirveyi Gördü Mü? Bitcoin, Altın, Dolar Ne Olur?
Sıcak Gelişme: Fed Açıklamaları Geldi Faizler Zirveyi Gördü Mü? Bitcoin, Altın, Dolar Ne Olur?
Son Dakika: Bir Bitcoin ETF Başvurusu Daha Yapıldı! Valkyrie Funds Sahneye Çıktı!
Son Dakika: Bir Bitcoin ETF Başvurusu Daha Yapıldı! Valkyrie Funds Sahneye Çıktı!
Kripto Yatırımcıları Dikkat! Open AI, Orbiter Finance, Evomos ve Diğerleri!
Kripto Yatırımcıları Dikkat! Open AI, Orbiter Finance, Evomos ve Diğerleri!
BTC 40.000 Dolar Olur Mu? İşte En Güncel Kripto Para Yorumları!
BTC 40.000 Dolar Olur Mu? İşte En Güncel Kripto Para Yorumları!
Öyle Şeyler Oldu Ki! Bitcoin Neden Artıyor? Kripto Paralar Neden Artıyor? BTC 30.000 Dolar!
Öyle Şeyler Oldu Ki! Bitcoin Neden Artıyor? Kripto Paralar Neden Artıyor? BTC 30.000 Dolar!
Onlarda Kripto Hamlesini Yaptı! Amazon, FAZZ ve Grab Birleşti! Neler Oluyor?
Onlarda Kripto Hamlesini Yaptı! Amazon, FAZZ ve Grab Birleşti! Neler Oluyor?
Son Dakika! Fed Başkanı Kripto İçin Konuşuyor Bitcoin Yükseliyor! Uçuran Açıklamalar!
Son Dakika! Fed Başkanı Kripto İçin Konuşuyor Bitcoin Yükseliyor! Uçuran Açıklamalar!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023