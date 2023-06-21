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Kral kripto para birimi 31.000 dolar sınırına geldikten sonra şimdi biraz geri çekildi. Yükselişle ilgili bir senaryo daha var. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada alıcıların yavaşlamasıyla bir miktar geri çekildi. Peki ralli şişirilmiş olabilir mi?

Kripto Paralar Son Dakika

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju son yükselişle bağlantılı olabilecek bir detay paylaştı. Binance 1 milyar dolarlık TUSD ile BTC aldığı için fiyat bu kadar hızlı yükseliyor olabilir. Ki Young Ju şunları söyledi.

“Binance üzerinde TRON tabanlı TUSD kullanılarak Bitcoin piyasasına 1 milyar dolar sokuluyor.”

Bu iddia beklenenden hızlı yükselen fiyatı da açıklıyor. Kral kripto para birimi son 24 saatte %11’in üstünde artış yaşadı. Ralli ağırlıklı olarak spot taraftaki alımlarla destekleniyordu. Fakat BlackRock haberinin etkisini artırmış olsa bile yükselişi sadece TUSD girişine bağlamak mantıklı görünmüyor.

TUSD ile Kripto Yükseliyor

Yaklaşık 1 hafta önce yatırılan 1 milyar dolar değerindeki TUSD bugün aktif biçimde kullanılıyor. Paritedeki hacim ciddi anlamda arttı. Aslında bunu maker işlemlerindeki komisyon sıfırlamasına da bağlayabiliriz. Ama CryptoQuant CEO’sunun dikkat çektiği konu FUD’ın ötesinde Binance veya TUSD benimseyicilerinin son yükselişte aktif rol aldığıyla ilgili.

Ki Young Ju şunları söyledi;

“1 milyar dolarlık TUSD (TRC20) bir hafta önce Binance’e yatırıldı. TRON blockchainindeki TUSD arzının %91’i Binance üzerinde bulunuyor. BTC/TUSD çifti şu anda Binance’daki en büyük işlem hacmini gösteriyor. Beni yanlış anlamayın. Bu bir FUD ya da birine saldırmak değil. Satın alma gücünün ABD tarafından düzenlenenlerden değil, eski balinalardan veya Asya kuruluşlarından kaynaklandığı açıktır.”

ABD tarafında tamamen bir talep zayıflığı olduğunu söylemek güç. Çünkü bugün Binance US tarafında aşırı talep fiyatı anormal seviyelere çıkardı. Bankalarla borsalar arasındaki köprülerin zarar görmesi nedeniyle bu bölgede devasa bir talep görmemiz zaten (bireysel yatırımcı talebi) mümkün değil. Öte yandan Coinbase gibi kurumların OTC üzerinden yaptıkları satışları net biçimde tespit edemediğimiz için kurumsal tarafta talebin ne olduğunu anlamak da güç.

Sonuç olarak TUSD ve daha çok Asya bölgesindeki talep bireysel talebin önemli bölümünü temsil ediyor. ABD tarafındaki kurumsal talep net biçimde ölçülemiyor ve Bitcoin yükselişi bir bölümü şişirilmiş gibi görülse de gerçek.