Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezerken, önde gelen bir yönetici BTC’deki düşüşün derinleşebileceği konusunda uyardı.

Clem Chambers: Birçok Neden Var!

Makroekonomik şartlar ve FTX‘in çöküşü nedeniyle, Bitcoin (BTC) bu yıl %60’tan fazla değer kaybetti. Uzmanlar piyasada domino etkisinin devam edebileceği yönündeki endişelerini dile getirirken, analistlerin çoğu ve yöneticiler BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini belirtiyor. Stansberry Research’ten Daniela Cambone ile yaptığı röportajda Online Blockchain CEO’su Clem Chambers, Bitcoin için en kötü senaryonun henüz sona ermediğini belirtti.

Uzmana göre, devam eden felaket senaryosu, BTC fiyatını etkilemeye devam edecek. İnsanların anlamadığı şey, merkezi borsaların artık güvenilir olmadığı. İlk olarak, merkezileştirilmiş durumdaki bir kurum, risk teşkil ediyor. Kripto paralardaki en önemli olgu merkeziyetsizliktir. Bu borsalar, kesinlikle borsa değil, paranızı yatırdığınız bankalardır. Chambers, Bitcoin’de işlerin ‘bir mucize eseri’ tersine dönmesinin bu süreçte mümkün olmadığına dikkat çekti ve Bitcoin’in fiyatının hızla düşebileceği konusunda uyardı. Yöneticiye göre, Bitcoin bir roket gibi yükselir ve bir kaya gibi düşer. Sektörde domino taşları birbiri ardına düşmeye devam ederse, o zaman Bitcoin’in kolayca 7.000 veya 8.000 dolara düştüğünü görebiliriz.

‘Hiçbir Şey Çözülmedi!’

12 Eylül’de Chambers, Bitcoin’in 17.000 dolara düşeceğini tahmin etmişti. Uzmana daha sonra BTC’nin 10.000 dolara düşebileceğini kaydetti. Artık BTC bu fiyatın biraz altında işlem gördüğüne göre, yönetici piyasanın toparlanmasının 18 aya kadar sürebileceğine inanıyor, Bitcoin yarılanmasının gerçekleştiği 2024 yılına kadar değil. Chambers’a göre, FTX’ten sonra oluşan zararı tamir etmek aylar sürebilir. . Herhangi bir satın alma baskısı olana kadar halving’e kadar büyük bir ralli olmayacak.

CEO ayrıca bu süreçte Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesini geçmesi gerektiğini belirtti. FTX krizi henüz sona ermedi. Genesis olayı çözülmedi ve bu nedenle krizler döngüsü hala çözülmedi. Grayscale krizi çözülmedi. Tüm bunlar Bitcoin ve genel olarak piyasa için risk teşkil ediyor. Nihayetinde Chambers, merkeziyetsiz teknolojiye inanıyor. Fed’in para politikasına ve FTX krizindeki bilinmeyenlere işaret eden bazı uzmanlara göre, boğa piyasası için henüz erken. Ekonomistlere göre, BTC’nin eski parlak günlerine yeniden dönebilmesi için FTX krizinin sona ermesi ve makroekonomik şartların normale dönmesi gerekiyor. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri de kurumsal yatırımın tekrar piyasaya girmesi.