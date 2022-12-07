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Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle yeni bir türbülans dönemine girerken, önde gelen bir analist 2023’e dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Stablecoin, Enerji Krizi ve Benimseme!

Popüler bir analist 2023’te meydana gelecek ve katalizör görevi görecek bazı gelişemelrin Bitcoin’i mevcut ayı piyasasından çıkarabileceğini iddia ediyor. Kripto para piyasasında Guy olarak bilinen analist, 2,17 milyon YouTube abonesine ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını 2023’ün başlarında durdurabileceğini belirtti. Bilindiği üzere, Fed’in faiz artırımları ve enflasyon ile mücadelesindeki parasal sıkılaştırma Bitcoin ve altcoin’lere büyük darbe vurmuştu. Guy’ın bahsettiği Fed ile ilgili bir başka potansiyel katalizör ise bu kış enerji kıtlığı ABD dolarına olan talebi artırmaya devam ederse, stablecoin’lere olan talepteki olası artış olacak. Uzmana göre, bir ülke enerji sorunları yaşadığında, giderek daha pahalı hale gelen enerjiyi satın almak ABD doları almak zorunda. Bu nedenle kendi para birimlerinden daha fazla basmak zorunda. Bu durum, para birimlerinin değerini düşürecek. Yabancı ülke vatandaşları, sonuç olarak satın alma güçlerini korumak için stablecoin‘lere yatırım yapmaya başlayabilir. Bu durum, kripto paralara da fayda sağlayacak.

Guy ayrıca, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC’ler) piyasaya sürülmesinin dolaylı olarak kripto paralara fayda sağlayabileceğini söylüyor. Analiste göre, CBDC düzenlemeleri varlıklı bireyleri ve kurumları korkutabilir ve varlıklarının bir kısmını kripto paraya çevirmelerine neden olabilir. Guy, dördüncü potansiyel katalizörün Bitcoin‘i (BTC) yasal ödeme aracı olarak kabul edebilecek diğer ülkeler olduğunu savunuyor. Analist, Tonga’nın 2023’ün ilk yarısında BTC’yi benimsemeyi planladığını ve bunun diğer küçük ülkeleri Tonga’nın izinden gitmeye sevk edebileceğini belirtiyor. Analist, başka bir katalizörünün büyük teknolojinin kripto paraları benimsemesi olduğunu söylüyor. Uzman bu süreçte metaverse ve NFT sektörünün piyasaya daha fazla yatırımcı getireceğine inanıyor.

Pandemi, Savaş ve Ripple Davası!

Analiste göre altıncı katalizör, Avrupa’nın yaklaşmakta olan kripto düzenlemelerinin yanı sıra FTX’in çökmesine yanıt olarak gerçekleşecek kripto para düzenlemeleri. Guy, düzenlemelerin kurumsal yatırımcıyı piyasaya çekeceğine ve güven ortamı yaratacağına inanıyor. Bir sonraki olası katalizör, Ripple‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı yasal savaşını kazanması. Guy’a göre davayı SEC kazanırsa, “sorunlu bir yasal emsal” oluşturabilir ve düzenleyicinin her türden altcoin’e baskı yapmasına izin verebilir.

Ripple‘ın SEC’e karşı kazandığı zafer ise piyasaya ivme kazandıracak. Gelecek yıl en önemli katalizörlerden biri ise Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Covid-19 salgınının resmi olarak sona erdiğini duyurması, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının sona ermesi olasılığı ve Hong Kong ve Suudi Arabistan’da kripto paraları yasallaştırma olasılığı yer alıyor.