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Yatırımcılar ayı piyasasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, analitik şirketi Glassnode tarafından yayımlanan bir rapor gündeme oturdu.

Glassnode, Önceki 3 Ayı Piyasasına İşaret Etti! Büyük Reset!

Zincir üstü analitik sağlayıcısı Glassnode’a göre, piyasaya büyük bir ‘reset’ geliyor. Firma, 5 Aralık tarihli haftalık raporunda, FTX çöküşünün “kripto para tarihindeki en büyük kaldıraç krizlerinden birine” neden olduğunu söyledi. Bitcoin, FTX‘in Kasım başındaki çöküşünden bu yana dar bir aralıkta konsolide oluyor. Ayrıca zincir üstü faaliyetlerde hafif bir artış oldu. Ancak güncel verilere göre, henüz daha büyük fiyat artışlarını tetikleyecek bir katalizör bulunmuyor. Glassnode, son raporunda kaldıraç krizi sırasında gerçekleşen kayıpların büyüklüğünü araştırdı. Ortaya çıkan satışlar, kripto para piyasasında yeni bir şey değil ve aşırı kaldıraçlı pozisyonların kaldırılması, uzun vadede fiyat için daha sağlıklı. Yüksek kaldıraçi genellikle herhangi bir varlık sınıfı için sürdürülemez. Bu yıl Haziran ve Kasım aylarında tarihi ölçekte iki kapitülasyon olayı yaşandı. Glassnode’a göre en son FTX etkinliği, bir günde 4,43 milyar dolarlık rekor bir kayıpla sonuçlandı.

Bununla birlikte, Terra ekosisteminin çökmesiyle tetiklenen Haziran satışları, iki hafta boyunca günlük 700 milyon doların üzerinde kayıp yaşanmasına neden oldu. Glassnode, gerçekleşen kâr ile gerçekleşen zarar arasındaki oranı inceledi ve bunun tüm zamanların en düşük seviyesine düştüğünü belirtti. Bu, kayıpların, karlardan 14 kat daha büyük olduğunu gösteriyor. Rapora göre, 2011, 2015 ve 2018 ayı piyasalarının döngü diplerinde benzer büyüklükte çöküşler meydana geldi. 2011, 2015 ve 2018’de böylesi büyük orandaki satış baskısından sonra piyasadaki trend değişti ve ertesi yıl heyecan verici bir boğa piyasası başladı. Glassnode, sonuç olarak büyük reset olayından sonra boğa döngüsünün yaşandığına dikkat çekiyor. Rapor, kayıpların büyüklüğünün, son haftalarda yaşanan krizin ardından azaldığı sonucuna vardı. Rapora göre, piyasada konsolidasyonun birkaç ay daha devam etmesi muhtemel.

Dış Faktörler..!

Kripto para piyasası son 24 saatte %1,1 değer kaybederken, toplam piyasa değeri 892 milyar dolara düştü. Bitcoin, son 24 saat içinde 17.400 dolar seviyesinden düştü ve an itibariyle 17.024 dolardan işlem görüyor. Bu CoinGecko’ya göre Ethereum, ise %2 düşüşle 1.266 dolara geriledi. Analistlere göre, birkaç faktörler de piyasanın dip seviyesini ve trend değişikliğini etkileyebilir. ABD Fed’in şahin duruşunu terk etmesi, gelecek yıl daha düşük ve daha az faiz oranı artışı anlamına gelebilir. Bu durum, büyük darbe alan teknoloji hisseleri ve kripto para gibi riskli varlıklar için iyi bir haber olabilir.

Bununla birlikte, boğa piyasası için henüz erken. Uzmanlara göre, BTC’nin eski parlak günlerine yeniden dönebilmesi için FTX krizinin sona ermesi ve makroekonomik şartların normale dönmesi gerekiyor. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri de kurumsal yatırımın tekrar piyasaya girmesi.