Kripto para sektöründe son dönemde oldukça olumlu gelişmeler yaşanırken aynı zamanda üzücü olayların yaşandığı da göz ardı edilmemeli. Multichain odaklı eylemler de tam olarak bunu yaşattı ve domino etkisi sürüyor. Önde gelen lending protokollerinden Geist Finance, resmen kapandığını duyurdu.

Geist Finance, Kepenk Kapattı

Multichain olaylarında yaşanan büyük kaybı ortaya koyan Geist Finance ekibi, sosyal medya gönderisi ile resmen sektöre veda etti. Protokol aslında Fantom Network’ün en önemli unsurlarından birisiydi ve 6 Temmuz tarihinde geçici olarak bütün sözleşmeleri askıya aldı. Sonra kısıtlı bir şekilde geri dönen Geist Finance sadece para çekme işlemlerini ve geri ödemeleri kabul etmişti.

Şimdi gelen duyuru ise işin tamamen bittiğini ortaya koyuyor. Geist Finance görünüşe göre bir daha kredi verme ve alma işlemleri için açılamayacak. Multichain olayları yaşanmadan önce Geist Finance 29 milyon dolarlık kilitli kripto paraya sahipti. Kontrat incelemesi Geist Finance için çok olumlu gözükse de hiç beklenmeyen bir durum, protokolü bitirdi.

Multichain Mağduriyeti Sürüyor

Lending protokolü birçok kullanıcının köprüler üzerinden bile kripto para kredisi almasına veya vermesine olanak sağlıyordu. Multichain platformu ile entegre olan Geist Finance, USDC, USDT, BTC ve ETH desteğine de sahipti. Chainlink oracle hizmeti üzerinden bu varlıkların fiyatını takip eden ve belirleyen Geist Finane ekibi, yukarıdaki kripto paralarla buna göre kredi verip alabiliyordu.

Sosyal medyadan yapılan gönderi de tüm çıplaklığı ile durumu ortaya koyuyor.

Geist ekibi, Multichain üzerindeki varlıkların geri ödenmeyeceğini öğrendikten sonra böyle bir adım attıklarını belirtti. Chainlink oraclelarının buradaki varlıkların değerini takip etmediğini de belirten ekip, bunun bir suçlama olmadığının altını çizdi.

Multichain olayı hala çözüme kavuşturulamadı ve bu kritik süreç devam ediyor. Bu esnada tabii ki birçok DeFi protokolü durumdan etkilenip iflas bayrağını çekiyor veya alternatif çözümler arıyor. Geist Finance ise bu kadar şanslı olmayan protokollerden birisi ve tamamen kapanma kararı alarak DeFi sektörünün ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu.