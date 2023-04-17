Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) ve diğer birkaç zincir üzerinde merkezi olmayan bir borsa (DEX) olan Trader Joe son zamanlarda ön plana çıkmaya başladı.

Milyonlarca Token Sunulacak!

Token Unlocks, Trader Joe’nun önceden kilitlenmiş olan token’ların kilidini açmaya hazırlandığını paylaştı. Elde edilen verilere göre, toplam token’ın yalnızca %3’ü hala kilitli. Kilitli token’ların toplam miktarı yaklaşık 16.68 milyon ve yazı kaleme alındığında yaklaşık 10.42 milyon dolar değerindeydi.

Yaklaşık 16 gün içinde 3 Mayıs’ta, Trader Joe’nun token’ları için merakla beklenen kilit açma etkinliği gerçekleşecek. Kilit açma doğrusal olacak, yani her aralıkta belirli sayıda token’ın kilidi açılacak ve hepsinin bir kerede açılmayacağı anlamına gelebilir.

Bununla birlikte günlük 54.000 JOE’lik bir kilit açma olacak ve bu da 33.000 doların üzerinde anlamına geliyor. Yazı kaleme alındığında dolaşımda 301 milyon dolardan fazla değere sahip 483 milyondan fazla JOE token mevcut.

Kripto Geliştirmeleri!

Trader Joe, ticaret için kullanılan otomatikleştirilmiş piyasa yapıcı olan Likidite Defterini önemli ölçüde yükseltti. Yükseltme, riski azaltmak için mudilerin yüksek getirili likidite havuzlarındaki aktif pozisyonlarını otomatik olarak yöneten otomatik havuzların tanıtılmasını içerir. Ek olarak borsa, Trader Joe’nun konsantre likiditesine katılanları onlara token dağıtarak ödüllendiren yeni bir ödül programı başlattı.

Öte yandan Trader Joe v2’nin yakın zamanda piyasaya sürülmesi, önemli ölçütlerde dikkate değer iyileştirmelerle birlikte etkileyici sonuçlar verdi. DefiLlama’ya göre , Joe v2’deki Kilitli Toplam Değer (TVL) Mart ayından bu yana yükseliş trendinde. Nisan ayında hafif bir düşüş gözlemlense de TVL hızla yükseliş trendine geri döndü. Ek olarak önde gelen platform, Mart ayında gözlemlenen ani artıştan bu yana işlem hacminde bir artış yaşadı. Şu anda ticaret hacmi, platformun artan popülaritesini ve artan kullanıcı etkinliğini yansıtarak 66 milyon doları aştığı belirtildi.