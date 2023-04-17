Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Bu Altcoinde Milyonlarca Token Piyasaya Girecek! Fiyata Etkisi Ne?

Dikkat! Bu Altcoinde Milyonlarca Token Piyasaya Girecek! Fiyata Etkisi Ne?

Popüler kripto para projesinde önümüzdeki günlerde milyonlarca dolar değerinde token'ın piyasaya sürülmesi bekleniyor? Neler oluyor?
13:30
17 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) ve diğer birkaç zincir üzerinde merkezi olmayan bir borsa (DEX) olan Trader Joe son zamanlarda ön plana çıkmaya başladı.

Milyonlarca Token Sunulacak!

Token Unlocks, Trader Joe’nun önceden kilitlenmiş olan token’ların kilidini açmaya hazırlandığını paylaştı. Elde edilen verilere göre, toplam token’ın yalnızca %3’ü hala kilitli. Kilitli token’ların toplam miktarı yaklaşık 16.68 milyon ve yazı kaleme alındığında yaklaşık 10.42 milyon dolar değerindeydi.

Yaklaşık 16 gün içinde 3 Mayıs’ta, Trader Joe’nun token’ları için merakla beklenen kilit açma etkinliği gerçekleşecek. Kilit açma doğrusal olacak, yani her aralıkta belirli sayıda token’ın kilidi açılacak ve hepsinin bir kerede açılmayacağı anlamına gelebilir.
Bununla birlikte günlük 54.000 JOE’lik bir kilit açma olacak ve bu da 33.000 doların üzerinde anlamına geliyor. Yazı kaleme alındığında dolaşımda 301 milyon dolardan fazla değere sahip 483 milyondan fazla JOE token mevcut.

Kripto Geliştirmeleri!

Trader Joe, ticaret için kullanılan otomatikleştirilmiş piyasa yapıcı olan Likidite Defterini önemli ölçüde yükseltti. Yükseltme, riski azaltmak için mudilerin yüksek getirili likidite havuzlarındaki aktif pozisyonlarını otomatik olarak yöneten otomatik havuzların tanıtılmasını içerir. Ek olarak borsa, Trader Joe’nun konsantre likiditesine katılanları onlara token dağıtarak ödüllendiren yeni bir ödül programı başlattı.

Öte yandan Trader Joe v2’nin yakın zamanda piyasaya sürülmesi, önemli ölçütlerde dikkate değer iyileştirmelerle birlikte etkileyici sonuçlar verdi. DefiLlama’ya göre , Joe v2’deki Kilitli Toplam Değer (TVL) Mart ayından bu yana yükseliş trendinde. Nisan ayında hafif bir düşüş gözlemlense de TVL hızla yükseliş trendine geri döndü. Ek olarak önde gelen platform, Mart ayında gözlemlenen ani artıştan bu yana işlem hacminde bir artış yaşadı. Şu anda ticaret hacmi, platformun artan popülaritesini ve artan kullanıcı etkinliğini yansıtarak 66 milyon doları aştığı belirtildi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Sıkı Tutunun! Shiba Inu’da (SHIB) Alarmlar Çaldı! 3.5 Trilyon SHIB Nereye Gidiyor?
Sıkı Tutunun! Shiba Inu’da (SHIB) Alarmlar Çaldı! 3.5 Trilyon SHIB Nereye Gidiyor?
400 Dolara Koşuyor! Yüz Binlercesinin Yakıldığı Bu Altcoin’de “Barral” Heyecanı!
400 Dolara Koşuyor! Yüz Binlercesinin Yakıldığı Bu Altcoin’de “Barral” Heyecanı!
İşte Geçtiğimiz Haftanın Öne Çıkanları! Piyasalarda Neler Oluyor?
İşte Geçtiğimiz Haftanın Öne Çıkanları! Piyasalarda Neler Oluyor?
Yapay Zeka Altcoinde Tarih Tekerrür Edecek Mi? Ufukta Yükseliş Görünüyor!
Yapay Zeka Altcoinde Tarih Tekerrür Edecek Mi? Ufukta Yükseliş Görünüyor!
Avalanche’ın AVAX’ı Yükseliyor! Popüler Altcoin’de Neler Oluyor?
Avalanche’ın AVAX’ı Yükseliyor! Popüler Altcoin’de Neler Oluyor?
Bitcoin’deki Çöküşleri Bilen Analist 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi: Bu Seviyenin Gelmesi İhtimal Dahilinde!
Bitcoin’deki Çöküşleri Bilen Analist 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi: Bu Seviyenin Gelmesi İhtimal Dahilinde!
Beklenen An Geldi! Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Kulağı Oradan Gelecek Haberde!
Beklenen An Geldi! Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Kulağı Oradan Gelecek Haberde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023