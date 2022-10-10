Bitcoin (BTC) kısır bir döngüde hareket ederken, Bloomberg ve analistlerden gelen kritik uyarı endişeye neden oldu.

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Bitcoin (BTC) kısır bir döngüde hareket ederken, Bloomberg ve analistlerden gelen kritik uyarı endişeye neden oldu.

Bloomberg, Bollinger Bantları’na İşaret Etti!

Bloomberg’e göre, Bitcoin son zamanlarda alışılmadık derecede sakin bir fiyat hareketi izliyor. Geçmiş veriler incelendiğinde böylesi bir durgunluktan sonra yüksek volatiliteye işaret eden analistler düşüşün derinleşebileceğine dikkat çekti. Volatilite, kurumsal yatırımcının önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelendiriliyor. BTC, Haziran ortasında düşük seviyeye ulaşmasından bu yana dört aydır 20.000 dolar civarında geziniyor. Bloomberg analistlerine göre, Bollinger bant genişliği olarak bilinen ve genellikle uğursuz olarak değerlendirilen gösterge, 2020’den bu yana en dar seviyeye ulaştı Bant genişliği, BTC’de volatilitenin artacağına işaret ediyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bant genişliği son iki yılda beş kez benzer şekilde daraldı. Bu olayların dördünde, Bitcoin daha sonra 20 gün içinde neredeyse %16 oranında değer kaybetti.

Bu nedenle bazı teknik analistler, Bollinger bantlarındaki bu gelişmeyi Bitcoin‘deki dalgalanmaların artmasına ve potansiyel olarak büyük düşüşün habercisi olarak görüyorlar. Enflasyonla mücadele için Fed’in uyguladığı faiz artırımları ve niceliksel sıkılaştırma, bu yıl Bitcoin’de yaklaşık %60’lık bir düşüşe neden oldu. Kasım 2021’deki yüksek seviyeden bu yana kripto para piyasasından yaklaşık 2 trilyon dolar silindi. Bu durum, düzenleyicilerin gözetimi ve regülasyon çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu.

Uzman Görüşü: Fed ve Düzenleyici Tehditler!

Küresel piyasalar Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor. Yüksek bir rakam, daha fazla Federal Rezerv faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilir. Bu durum, yine kripto para ve hisse senedi piyasalarını tepe taklak edebilir. Bitcoin ve Nasdaq arasındaki yüksek korelasyon risk teşkil etmeye devam ediyor. Ayrıca Bitcoin ve altın arasındaki korelasyon son zamanlarda zirveye ulaştı.

Kripto yatırım fonu QCP Capital Pte’nin kurucu ortağı Darius Sit, Bitcoin‘in fiyatının yakın vadede makro odaklı olacağını belirtti. TÜFE baskısı ve Fed’in hamleleri yine belirleyici unsur olacak. Venn Link Partners Pte’nin CEO’su Cici Lu Bloomberg’e şunları söyledi: