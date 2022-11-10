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Dikkat! Bloomberg’den Korkutan Bitcoin Tahmini: Bu Seviyelere Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yeniden tehlikeli seviyelere gerilerken, Bloomberg analistleri BTC'nin bu seviyeye düşebileceğini vurguladılar. 
10:45
10 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden tehlikeli seviyelere gerilerken, Bloomberg analistleri BTC’nin bu seviyeye düşebileceğini vurguladılar.

Bloomberg: Geçmiş Veriler Bu Noktaya İşaret Ediyor!

Bitcoin yeniden ivme kaybetmeye başlarken, önde gelen platformlar da yeni tahminlerini açıklamaya başladı.Bu süreçte analistlerin ilk baş vurdukları yöntemlerden biri geçmiş ayı piyasalarındaki taban fiyatlara ve düşüş oranlarına bakmak. Bloomberg, bugün yayımladığı Bitcoin analizinde BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini belirtti. Uzmanlara göre,  Bitcoin’in toparlanmadan önce daha da düşmesi bekleniyor. Lider kripto para biriminin 2021’deki en yüksek seviyesinden yaklaşık %75’lik düşüşü piyasalarda şok dalgaları gönderdi. Bloomberg geçmiş verilerin BTC‘nin bu döngüde 13.000 doların altına düşebileceğini ortaya koydu. 2015’teki ayı piyasasına işaret eden Bloomberg, bunun birkaç hafta alabileceğini söyledi.

Bloomberg Intelligence’deki emtia stratejisti Mike McGlone, 9 Kasım’da bir tweet’te kripto para piyasasındaki çöküşün diğer piyasalarda “makroekonomik domino” olarak adlandırdığı bir kapitülasyonu tetikleyebileceğini belirtti. McGlone, Bitcoin’in  10.000  doları test etme riskinin devam ettiğini savundu. Önde gelen analistlerden IncomeSharks, BTC’deki düşüşün FTX krizine yönelik korku, belirsizlik ve şüphe nedeniyle meydana geldiğini söyledi. IncomeSharks’a göre piyasalar “korku” etkisi altında. Özellikle analist, BTC fiyatının yükselmeye devam etmesini bekliyordu. Ancak, FTX krizi yine kaos yarattı.

Uzmanlar Karamsar Bir Tablo Çiziyor!

 Dün birçok analist, kripto para piyasasında Siyah Kuğu Vaka’sının yaşandığını belirtti. Uzmanlara göre, kış artık daha da soğuk geçmeye başlayacak. Analistlere  göre, BTC’deki düşüş devam edebilir.  Bitfinex analistleri, zaten yüksek faiz  oranları ve kötüleşen küresel ekonomik şartlardan sonra böylesi devasa bir krizin yaşanmasının Bitcoin için kırmızı alarm olduğunu ifade ettiler. Uzmanlara göre, Bitcoin düşmeye devam edecek ve toparlanması uzun zaman alacak.

İkinci LUNA vakası yaşanırken, FTT’nin değeri de yüzde 80 oranında düştü. Uzman, kripto paraların rezervlerindeki şeffaflığa dikkat çekerken,  FTX’in hızlı düşüşünün Coinbase gibi platformlar için esas olarak “kırmızı bayrak” olduğunu da sözlerine ekledi. Kripto para piyasasının  değeri, Haziran ayında 1 trilyon doların altına düşmeden önce Kasım 2021’de 3 trilyon dolara yükseldi. Kripto dünyasındaki birkaç şirketin kurucusu olan Jamiel Sheikh, FTX  krizinin etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi. Uzmana göre, krize yönelik henüz bilinmeyen birçok nokta var.

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