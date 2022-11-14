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Bitcoin (BTC) yeni bir türbülans dönemine girerken, Bloomberg analistleri BTC fiyatına dair çarpıcı bir analiz yayımladı.

Bloomberg: Düşüş, Derinleşebilir!

Geçen hafta %22 oranında değer kaybeden Bitcoin’de belirsizlik sürerken Bloomberg’den kritik bir rapor geldi. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre, Bitcoin’deki düşüş daha da derinleşebilir. Teknik görünüme işaret eden analistler, BTC’nin 14.000 ila 10.000 dolar arasındaki uzun vadeli destek alanına düşebileceğini öngörüyor. Uzmanlar, bu süreçte 12.200 dolar seviyesinin en önemli destek noktalarından biri olduğuna işaret ediyor

Kripto para borsası FTX iflas sürecini başlatırken, krizden kaynaklanan aşırı korku hissiyatı piyasaları etkilemeye devam ediyor. Beklenenden düşük gelen enflasyon verilerine rağmen, piyasa bu sefer daha ciddi boyutta bir imaj ve güven sorunu yaşıyor. Bitcoin, daha önce Ekim başında Dow Jones endeksi gibi borsalar da de dahil olmak üzere bazı geleneksel piyasalardan daha az değişken bir varlık olarak ün kazanmıştı. Aslında, Bitcoin’in volatilitesi Ekim ayında neredeyse tüm zamanların en düşük seviyesindeydi. Altın ile korelasyonu ise son 4o günün zirvesine çıkmıştı. Makroekonomik şartlara odaklanan yatırımcılar, şimdi merakla FTX krizinin artçı sarsıntılarını bekliyor.

Karamsar Tablo: Uzmanlar Hemfikir!

Bitcoin, son 24 saatte %2 oranında değer kaybetti ve an itibariyle 16.842 dolardan değer görüyor. BTC, son bir haftada kabus gibi bir süreç yaşadı. JPMorgan, BTC‘nin 13.000 dolara düşeceğini iddia ederken, Bloomberg’den de benzer bir açıklama geldi. Bloomberg analisti Mike McGlone ise BTC’nin 10.000 doların altına düşeceğini bildirdi. 30 yıl deneyimi olan Peter Brandt ise BTC’nin 13.000 ila 14.000 dolara düşeceğini ifade etti. Uzmanlara göre hem Fed politikası hem de FTZ krizinde yaşanacak gelişmeler BTC fiyatını etkilemeye devam edecek.

Bitcoin’in toparlanması, Ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle ivme kazanmıştı. Fed’in faiz politika oranını 50 baz puan artıracağına dair görüş daha ağır basmaya başladı. Bu gelişme, BTC için umut olabilir. Son birkaç gündür analsitler de karamsar bir tablo çiziyor. Birçok analist Bitcoin’de riskin devam ettiğini bildirdi. Teknik analiste göre, BTC‘nin tehlikeli sulardan çıkabilmesi için yeniden 20.000 doları geçmesi gerekiyor.