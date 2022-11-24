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Dikkat! Bloomberg Analistinden Korkutan Bitcoin Tahmini: Bu Seviyeler Geliyor!

Ayı piyasası devam ederken, Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, Bitcoin (BTC) fiyatına dair görüşlerini paylaştı.
10:45
24 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası devam ederken, Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, Bitcoin (BTC) fiyatına dair görüşlerini paylaştı.

Mike McGlone: 10.000 ila 12.000 Dolar!

Popüler analist CryptoBirb ile yaptığı yeni bir röportajda McGlone, Bitcoin’in önceki destek seviyelerini kaybetmesinin risk teşkil ettiğini belirtti. Bu yüzden Bitcoin’deki düşüş derinleşebilir. McGlone, Bitcoin’in mevcut fiyatından yaklaşık %40 düşebileceğini söylüyor. BTC, an itibariyle 16.688 dolardan işlem görüyor. Daha önce makroekonomik faktörlere işaret eden analist son dönemde yaşanan FTX’in neden olduğu satış baskısının devam edeceğine işaret ediyor. Uzmana göre, BTC 10.000 ila 12.000 dolar arasına düşebilir. Ancak McGlone uzun vadede iyimserliğini sürdürüyor. Emtia stratejisti, kripto para piyasalarının muhtemelen toparlanacağını vurgularken, Federal Rezerv’in para politikasından geri atmasıyla her şeyin yoluna gireceğini belirtti.

McGlone’a göre, beş yıllık bir zaman ufkunda, kurumsal yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmaması yatırım yapmalarından daha riskli.  Uzmana göre, bu yıl her şey kötüye gidiyor. Hisse senetleri ve tahviller için şimdiye kadarki en kötü yıl oldu. Bu yüzden, kurumların Bitcoin‘e yatırım yapmaları ve portföylerini çeşitlendirmeleri risk durumunu azaltacaktır. Bitcoin ve Ethereum zor günler geçirse de uzun vadede piyasa yeni zirvelere ulaşabilir. Şu anda hatırlanması gereken en önemli konu Fed’in hala faiz arıtım politikasına devam etmesi. Ancak, Bitcoin uygun şartlar da yeniden zirveye çıkacak.

Domino Etkisi Uyarısı!

Kripto para piyasası, FTX krizi nedeniyle sarsıldı. Bitcoin  son bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, Mike McGlone  mevcut piyasa koşullarının diğer sektörlere de sıçrayabileceğini iddia etmişti. Bloomberg McGlone, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir tweet’te kripto para piyasasındaki çöküşün diğer piyasalarda “makroekonomik domino” olarak adlandırdığı bir kapitülasyonu tetikleyebileceğini belirtti. McGlone şu ifadeleri kullandı:

 Mevcut Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasasındaki çöküş, makroekonomik domino etkisine neden olabilir. Kripto para piyasasındaki yeni kriz, bu yıl baskı altında olan çoğu piyasada kapitülasyonu ve satış stop’ları tetikleyebilir.

Satış stop, ‘piyasada işlem görmekte olan fiyatın daha da altında bir fiyatla satış işlemine girmek’ için kullanılır. Bir piyasa analizinde stratejist, FTX krizinin kripto sektörü için bir şok olmasına rağmen makroekonomik etkinin daha da önemli olabileceğini öne sürdü. Uzun bir süredir BTC’nin yeni zirvelere ulaşacağını iddia eden McGlone, Bitcoin’in  10.000  doları test etme riskinin devam ettiğini savunmuştu.

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