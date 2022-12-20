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Dikkat! Bitcoin’in Her Adımını Bilen 2 Analist Uyardı: Bitcoin Bu Senaryoya Hazırlanıyor!

Bitcoin (BTC) piyasadaki FUD nedeniyle yeni bir satış baskısı ile karşılaşırken, önde gelen 2 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
14:40
20 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) piyasadaki FUD nedeniyle yeni bir satış baskısı ile karşılaşırken, önde gelen 2 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

‘Noel Rallisi Umudu Kalmadı’

Geçen hafta küresel finans piyasaları, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğine dair açıklamalardan sonra ivme kaybetti. Pazartesi günü hem hisse senetleri hem de kripto para piyasası yeni bir düşüş dalgasına başladı. Trader’lar 2022’de ‘Noel Baba’ rallisi olmayabileceğini kabul ettikleri için hem kripto hem de geleneksel piyasalar son günlerde yatay yönde ilerliyor. Borsada arka arkaya haftalık kayıpların ardından S&P, Dow ve Nasdaq, Noel tatilinden önce 2022’nin son tam işlem haftasına sallantılı bir zeminde başladı. Yüksek korelasyon nedeniyle Bitcoin de ivme kaybetti. Kitco teknik analisti Jim Wyckoff, bugün yaptığı açıklamada BTC grafiğindeki ve zincir üstü verilerindeki genel zayıflığa dikkat çekti. Uzmana göre, geçen hafta sonundaki güçlü satış baskısı günlük grafikte fiyat artışını engellemeye devam edecek. Wyckoff, bugünkü aşağı yönlü hareketin bir sonucu olarak, “Boğalar kısa vadeli genel teknik avantajlarını kaybetti ve ayılar artık bir miktar ivme kazandı” ifadelerini kullandı.

Önde gelen platformlardan Eight Global’in analistleri, BTC’nin çok zor bir hafta geçirdiğine dikkat çekerek Bitcoin’in fiyat hareketine ilişkin analizini paylaştı. Uzman “Fiyat, düşük aralığın yeniden testini yaptı, ardından güçlü bir tepki geldi. BTC düşük aralığın altında kaldığı sürece, büyük olasılıkla düşüş derinleşecek.” ifadesini kullandı. Uzmanlara göre, BTC‘nin hala 10.000 ila 12.000 dolar seviyesine düşme riski var. Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta yaptığı faiz artırımı duyurusu, yine karamsarlığa neden oldu. Bitcoin, 15.600 dolar ile 18.200 dolar arasında sıkıştı. Analistlere göre, BTC’nin yatırımcıyı ikna edebilmesi için öncelikle 17.500 daha sonra ise 20.000 dolar seviyesini aşması gerekiyor.

Çin: Covid Yine Gündemde!

Bitcoin, ekonomik veriler ve Fed’in şahin duruşundan ötürü yine zor bir dönem yaşıyor. Enflasyon istikrarlı bir şekilde düşerken, Fed henüz gidilecek uzun bir yolun bulunduğuna dikkat çekti. Uzmanlara göre, küresel ekonomide durum hızlı bir şekilde kötüleştiğinden, BTC’nin önemli ölçüde yükselmesi için bir neden yok.

Çeşitli haber kaynakları ve gazeteler, bankacılık sektöründe büyük çaplı işten çıkarmalar olduğunu bildiriyor. Önde gelen teknoloji devleri, dünya çapında bir milyondan fazla insanı işsiz bırakan işten çıkarma kararlarını şimdiden onayladı. Covid salgını, Çin’de büyük bir hızda yayılıyor ve dünyanın en büyük üreticisini yeniden durdurmakla tehdit ediyor. Tedarik zincirindeki kriz, enflasyonla mücadeleyi yeniden çıkmaza sürükleyebilir.

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