Bitcoin'de (BTC) sessizlik ve belirsizlik devam ederken, kritik endeks BTC'nin bir sonraki hamlesi için kritik önem teşkil ediyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’de (BTC) sessizlik ve belirsizlik devam ederken, kritik endeks BTC’nin bir sonraki hamlesi için kritik önem teşkil ediyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bu Seviyeye Yükselmeli!

Pazartesi seansının yükselişle sona ermesinin ardından, BTC bu sabah kırmızıya döndü. Piyasalar yeniden açılırken, önümüzde dalgalı bir seans olabilir. Pazartesi günü, Bitcoin %0,59 artışla günü 16.946 dolardan kapattı. NASDAQ da yükselirken, ABD hisse senetleler değer kazandı. Ancak, kripto para piyasasındaki tedirginlik devam ediyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi, 28/100’den 27/100’e düştü. Bitcoin‘de volatilite tarihinin en düşük seviyelerine gerilerken, Bitcoin 16.800 dolar seviyelerinde yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. BTC, dokuz seansta yalnızca üçüncü kez kırmızıdan kaçınırken, art arda altıncı seansta 17.000 doları tekrar ziyaret etmeyi başaramadı. Avrupa ve ABD piyasalarının Noel nedeniyle kapalı olmasıyla Pazartesi günü de sakin geçti. Düşük işlem hacimleri ve volatilite, BTC’nin durgun bir fiyat hareketi izlemesine neden oluyor.

Uzmanlara göre, kripto para yatırımcısı resesyon korkuları ve Fed’in şahin duruşu nedeniyle hala temkinli davranıyor. Bitcoin’in hisse senetleri ile yüksek korelasyonu nedeniyle makroekonomik unsur belirleyici olmaya devam edecek. Bununla birlikte, başka bir likidite krizine ilişkin korkuların hafifletilmesi, kripto para piyasası için olumlu olmaya devam ediyor. Binance’a yönelik FUD dalgası, azalmaya başladı. Uzmanlara göre, Korku ve Açgözlülük endeksinin 20/100’ün altına düşmesi, yeni bir felakete neden olabilir. BTC‘nin 20.000 dolara yükselmesi için endeksin FTX krizi öncesi 6 Kasım’daki en yüksek değer olan 40/100’ü ulaşması gerekecek.

Analist, Kritik Seviyeleri Açıkladı

Bitcoin, son 24 saatte %0,41 düşüşle an itibariyle 16.876 dolardan işlem görüyor. BTC, 16.866 dolara düşmeden önce 16.987 dolara yükseldi. Önde gelen analistlerden Bob Mason, Bitcoin’in 17.100 doları geçmesi durumunda yoluna devam edeceğini belirtti. Uzman, BTC‘nin 16.750 doların altında düşmesi sonucunda ise büyük bir risk ile karşı karşıya kalabileceğimizi iddia etti. Bitcoin, FTX çöküşünün ardından 2 yılın en düşük seviyelerine düştü. Uzmanlara göre, volatilite endeksi rekor düşük seviyelerdeyken, büyük olasılıkla önemli bir fiyat hareketinin eşiğindeyiz.

Ancak, fiyatın hangi yöne gideceğini kimse tahmin edemez. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76 düştü. Uzmanların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. Kıdemli trader Peter Brandt, Kasım ayında aynı metriği vurgulayarak, %85’lik bir düşüşün Bitcoin’i 10.350 dolara götüreceğini belirtti.