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Bitcoin (BTC) korku ikliminden kurtulmaya çalışırken, kıdemli bir teknik analist BTC’nin geçmesi gereken kritik direnç seviyesini açıkladı.

Poppe: ‘Bu Seviyeden Sonra Yola Devam Ederiz!’

Kripto para piyasası, Kasım ayında yaşanan krizden sonra iyileşme belirtileri gösteriyor. Ancak mevcut ortam, kapsamlı bir boğa koşusuna doğru istikrar kazanmaktan çok uzak. Binance, mali açıdan sorunları olmadığını ve rezervlerinin kullanıcı varlıklarını güçlü bir şekilde desteklediğini kanıtlamak için elinden geleni yapıyor. Son birkaç haftada, yatırımcılar borsanın tam şeffaflık politikasıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından BNB, FUD nedeniyle büyük oranda değer kaybetti. BTC mevcut fiyat aralığında durgun kalsa da, henüz önemli bir destek seviyesi bulamıyor. Popüler analist Michaël van de Poppe’ye göre, BTC’nin ilk olarak 16.900 dolardaki direnç seviyesini geçmesi gerekiyor. CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte %0,30 artışla an itibariyle 16.815 dolardan işlem görüyor. Bu bağlamda, Poppe, Ethereum’un (ETH) BTC’ye kıyasla daha iyi dayanıklılık gösterdiğine inanıyor.

Michaël van de Poppe, BTC’nin 16.900 dolar seviyesini geçmesi halinde yoluna devam edebileceğine inanıyor. Ayrıca, Binance’ın Voyager varlıklarını devralması bağlamında BTC‘nin devasa bir rali görebileceğine inanıyor. 1.022 milyar dolar değerindeki Voyager anlaşması, kripto borç verenin müşteri fonlarının kilidini açmasına yardımcı olabilir. İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası olan Binance, son zamanlarda varlık rezervleri konusunda bazı eleştirilerle karşılaştı. Denetim firması Mazars’ın Binance da dahil olmak üzere çeşitli kripto para borsalarına hizmetlerini askıya aldığı haberi, şirketin durumunu daha da kötüleştirdi. Mazars duyurusunun ardından BNB fiyatı düştü ve Binance için durumu daha da kötü hale getirdi. Bununla birlikte, BNB toparlanma belirtileri gösteriyor.

Makro ve Sektör İçi Etkenler!

Düşük gelen enflasyon verilerinden sonra, Bitoin yeniden ivme kazanmıştı. Ancak, yukarıda belirtilen makroekonomik durum kripto para piyasasını büyük oranda etkiliyor. Bu hafta birçok merkez bankası, aynı mesajı verdi. Başta Fed olmak üzere İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları yılın başlangıcının aniden temiz bir sayfa açıp her şeye yeniden başlayacağımız anlamına gelmediği uyarısında bulundu.

Önde gelen analistler, BTC‘nin makroekonomik şartlar nedeniyle düşmeye devam edebileceğini belirtti. Analiste göre, sektördeki iflaslar devam ederse, Bitcoin ivme kaybetmeye devam edebilir.